我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

埋伏400呎外屋頂鎖定川普 FBI確認槍手為20歲賓州男子

刺殺川普槍手曝光 20歲賓州男連續開火 FBI震驚特勤後知後覺

打包票 法國體育部長跳塞納河游泳

編譯中心／綜合13日電
法國體育部長歐迪亞－卡斯特拉（左）在帕運鐵人三項好手漢昆匡特陪同下倘佯塞納河。(美聯社)
法國體育部長歐迪亞－卡斯特拉（左）在帕運鐵人三項好手漢昆匡特陪同下倘佯塞納河。(美聯社)

法國體育部長歐迪亞-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）13日勇於嘗試在塞納河下水游泳，藉此宣示橫貫首都巴黎的塞納河夠乾淨，已準備好供奧運游泳賽事使用。

路透報導，法國電視台BFM TV拍攝歐迪亞-卡斯特拉在亞歷山大三世橋（Pont Alexandre III）與榮軍院（Les Invalides）橋附近的塞納河水域，短暫倘佯水中的畫面。

即將於26日揭幕並於8月11日閉幕的本屆巴黎奧運，鐵人三項中的游泳項目與馬拉松游泳賽事預定在塞納河水域舉行，1900年的巴黎奧運也曾藉由這條舉世聞名的河道舉辦游泳賽事。

另據中央社引述法新社報導，現年46歲的歐迪亞-卡斯特拉由帕運鐵人三項好手漢昆匡特（Alexis Hanquinquant）陪同倘佯在塞納河中。本屆帕運定於8月28日揭幕，開幕式地主法國隊進場將由漢昆匡特掌旗。

歐迪亞-卡斯特拉13日穿連身泳衣，步入河道時稍稍腳底打滑，卻搶走了巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）的鋒頭，因伊達戈曾誇口，若水質夠好，她將於17日在塞納河中悠游。歐迪亞-卡斯特拉與伊達戈的關係是出名的差。

巴黎市負責運動和奧運的副市長拉巴丹（Pierre Rabadan）告訴法國國際廣播電台（RFI），過去12天的「11或10天」當中，塞納河的水質已達到要求的標準。

最近幾周，巴黎地區出現異常大雨，未經處理的污水湧入塞納河，導致塞納河的污染上升。拉巴丹說：「我們希望天氣能好一點，但我們並不擔心舉辦比賽的可能性。」預計在奧運開幕前兩週，巴黎的天氣將基本乾燥。

巴黎奧運 馬拉松

上一則

英國監獄爆滿 9月起提前假釋數千囚犯 威脅公共安全

下一則

狙殺哈瑪斯2頭目 以色列空襲自設人道區釀71平民亡

延伸閱讀

巴黎奧運／乒乓球、跳水、射擊…中國隊6大王牌軍衝金

巴黎奧運／乒乓球、跳水、射擊…中國隊6大王牌軍衝金
巴黎奧運／吉祥物「弗里吉」 就是「藍色小精靈」戴的帽子

巴黎奧運／吉祥物「弗里吉」 就是「藍色小精靈」戴的帽子
巴黎奧運倒數 法國體育部長塞納河游泳以示水質達標

巴黎奧運倒數 法國體育部長塞納河游泳以示水質達標
盤點巴黎奧運「情侶檔」 有人同場地出賽、有人將同時比賽

盤點巴黎奧運「情侶檔」 有人同場地出賽、有人將同時比賽

熱門新聞

2013年諾貝爾文學獎得主、已故加拿大作家艾莉絲．孟若（Alice Munro，圖）之女今天投書指出，兒時曾遭繼父性侵，母親知情後卻當什麼也沒發生過，繼續和繼父一起生活。美聯社

諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵

2024-07-08 10:36
英國新副首相芮納。(路透)

16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇

2024-07-07 12:21
日航班機今年1月在東京羽田機場發生嚴重事故，機上379人全數脫困獲專家讚譽「奇蹟」，得到各國推薦獲頒今年「卓越飛安管理獎」。美聯社

日航379人全脫困創造奇蹟 獲頒卓越飛安管理獎

2024-07-11 13:28
全球最乾燥沙漠智利阿塔卡瑪沙漠由於提前降雨，罕見開出大片美麗花海。(路透)

全球最乾燥沙漠罕見開花 上次是9年前

2024-07-08 23:44
科學家在英格蘭南部懷特島（Isle of Wight）發現一具草食性恐龍化石遺骸，估計牠生活在大約1億2500萬年前。路透

科學家：英國發現百年來最完整恐龍化石 懷特島出土

2024-07-10 16:35
英國赫特福德郡警方10日公布BBC記者妻女命案凶嫌柯立福（Kyle Clifford）照片；呼籲民眾避開此人。美聯社

BBC記者妻女3人疑遭十字弓殺害 警追捕26歲男嫌

2024-07-10 10:55

超人氣

更多 >
不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性
川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」
馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復

馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復
「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊
川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂

川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂