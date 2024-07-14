我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺川普槍手長相曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

埋伏400呎外屋頂鎖定川普 FBI確認槍手為20歲賓州男子

法國新總理難產 馬克宏遭控阻撓左翼組閣 工會揚言奧運罷工

編譯中心／綜合13日電
巴黎奧運倒數兩周，罷工和示威陰影揮之不去。圖為反奧運抗議者3月在巴黎抗議。（路透）
巴黎奧運倒數兩周，罷工和示威陰影揮之不去。圖為反奧運抗議者3月在巴黎抗議。（路透）

法國國會改選後陷入政壇大亂鬥。勝選的左翼聯盟內部分裂，目前仍未有總理人選，據傳總統馬克宏（Emmanuel Macron）將於16日接受現任總理辭職。工會認為馬克宏阻撓左翼組閣，稱不排除於奧運期間罷工

馬克宏12日於總統府召開與部長及政黨親信的會議。據世界報（Le Monde）等媒體報導，馬克宏在會議中表示，將於16日，即最後一次部長會議後，以及下屆國會18日開議前夕，接受現任總理艾塔爾（Gabriel Attal）請辭。

共和黨籍參議院議長拉謝（Gerard Larcher）日前提議9月開學後再組成新政府。他直言，「這次解散對國家帶來巨大混亂，不該這樣耍弄法國」。

左翼聯盟新人民陣線（NFP）在改選中贏得最多的182席，依憲政傳統，將由左翼向馬克宏推舉總理人選。據報導，新人民陣線正在做最後討論，總理人選即將出爐。

由於國會改選結果呈現罕見的三足鼎立，無一黨擁有多數，且各陣營間也出現嚴重分歧，甚至分家出走，導致法國政壇陷入前所未有的分裂狀態。

馬克宏10日在給法國人民的公開信中強調，「（選舉）無人獲勝」，要求「為國家建構一個穩固的多數，必然是多黨構成」，並呼籲「給各方政治勢力一點時間達成妥協」。

部分左翼人士與支持者認為馬克宏的言論不僅插手國會事務，更否定了新人民陣線組成少數政府的可能性，進而引發不滿。

去年，工會組織大規模抗議活動，試圖阻止馬克宏政府提高退休年齡，如今馬克宏此舉，再度激怒左翼聯盟和工會。

最大工會法國總工會（CGT）與法國民主工會聯盟（CFDT）11日揚言，將不排除在26日登場的奧運期間發動罷工。總工會秘書長比內（Sophie Binet）說，現階段沒有奧運期間罷工計畫，但拒絕所謂「停戰」的想法，「無論我們是否發動罷工，人們都會動員」。民主工會聯盟也表示不排除罷工。

法國工會認為總統馬克宏（圖）阻撓左翼組閣，稱不排除於奧運期間罷工。（歐新社）
法國工會認為總統馬克宏（圖）阻撓左翼組閣，稱不排除於奧運期間罷工。（歐新社）

總工會鐵路員工工會更發起18日全國示威，也就是巴黎奧運開幕前一周，「為了有一個左派政府，甚至可能需要由下往上強勢推動，動員、抗議、罷工」。

中左翼法國民主工會聯盟領袖萊昂（Marylise Leon）也對馬克宏不願任命一位能夠解決工人問題的新總理表示擔憂。她指出，罷工有時是打破僵局的唯一方法，如果社會對話破裂，某些包括私人保安和巴黎機場等行業，不排除在巴黎奧運期間罷工。不過，她又說，「法國民主工會聯盟的目標不是阻止奧運。」

巴黎奧運倒數兩周，法國政壇與社會深陷不安，罷工和示威陰影揮之不去，對國家團結與國際形象都帶來不小傷害。

巴黎奧運倒數兩周，罷工和示威陰影揮之不去。（路透）
巴黎奧運倒數兩周，罷工和示威陰影揮之不去。（路透）

馬克宏 巴黎奧運 罷工

上一則

罹癌後第2次露面 凱特將出席溫布頓男單決賽頒獎

延伸閱讀

英國主辦歐洲政治共同體峰會 強化英歐安全合作

英國主辦歐洲政治共同體峰會 強化英歐安全合作
英媒：拜登1天2口誤 毀了北約峰會 破壞歐洲外交官幾個月努力

英媒：拜登1天2口誤 毀了北約峰會 破壞歐洲外交官幾個月努力
法政壇分裂新總理難產 工會不滿總統揚言奧運罷工

法政壇分裂新總理難產 工會不滿總統揚言奧運罷工
馬克宏國內政治傷神 旋風出席北約峰會態度低調

馬克宏國內政治傷神 旋風出席北約峰會態度低調

熱門新聞

2013年諾貝爾文學獎得主、已故加拿大作家艾莉絲．孟若（Alice Munro，圖）之女今天投書指出，兒時曾遭繼父性侵，母親知情後卻當什麼也沒發生過，繼續和繼父一起生活。美聯社

諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵

2024-07-08 10:36
英國新副首相芮納。(路透)

16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇

2024-07-07 12:21
日航班機今年1月在東京羽田機場發生嚴重事故，機上379人全數脫困獲專家讚譽「奇蹟」，得到各國推薦獲頒今年「卓越飛安管理獎」。美聯社

日航379人全脫困創造奇蹟 獲頒卓越飛安管理獎

2024-07-11 13:28
全球最乾燥沙漠智利阿塔卡瑪沙漠由於提前降雨，罕見開出大片美麗花海。(路透)

全球最乾燥沙漠罕見開花 上次是9年前

2024-07-08 23:44
科學家在英格蘭南部懷特島（Isle of Wight）發現一具草食性恐龍化石遺骸，估計牠生活在大約1億2500萬年前。路透

科學家：英國發現百年來最完整恐龍化石 懷特島出土

2024-07-10 16:35
英國赫特福德郡警方10日公布BBC記者妻女命案凶嫌柯立福（Kyle Clifford）照片；呼籲民眾避開此人。美聯社

BBC記者妻女3人疑遭十字弓殺害 警追捕26歲男嫌

2024-07-10 10:55

超人氣

更多 >
不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性
川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」
馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復

馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復
「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊
川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂

川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂