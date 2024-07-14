法國新總理難產 馬克宏遭控阻撓左翼組閣 工會揚言奧運罷工

巴黎奧運倒數兩周，罷工和示威陰影揮之不去。圖為反奧運抗議者3月在巴黎抗議。（路透）

法國國會改選後陷入政壇大亂鬥。勝選的左翼聯盟內部分裂，目前仍未有總理人選，據傳總統馬克宏 （Emmanuel Macron）將於16日接受現任總理辭職。工會認為馬克宏阻撓左翼組閣，稱不排除於奧運期間罷工 。

馬克宏12日於總統府召開與部長及政黨親信的會議。據世界報（Le Monde）等媒體報導，馬克宏在會議中表示，將於16日，即最後一次部長會議後，以及下屆國會18日開議前夕，接受現任總理艾塔爾（Gabriel Attal）請辭。

共和黨籍參議院議長拉謝（Gerard Larcher）日前提議9月開學後再組成新政府。他直言，「這次解散對國家帶來巨大混亂，不該這樣耍弄法國」。

左翼聯盟新人民陣線（NFP）在改選中贏得最多的182席，依憲政傳統，將由左翼向馬克宏推舉總理人選。據報導，新人民陣線正在做最後討論，總理人選即將出爐。

由於國會改選結果呈現罕見的三足鼎立，無一黨擁有多數，且各陣營間也出現嚴重分歧，甚至分家出走，導致法國政壇陷入前所未有的分裂狀態。

馬克宏10日在給法國人民的公開信中強調，「（選舉）無人獲勝」，要求「為國家建構一個穩固的多數，必然是多黨構成」，並呼籲「給各方政治勢力一點時間達成妥協」。

部分左翼人士與支持者認為馬克宏的言論不僅插手國會事務，更否定了新人民陣線組成少數政府的可能性，進而引發不滿。

去年，工會組織大規模抗議活動，試圖阻止馬克宏政府提高退休年齡，如今馬克宏此舉，再度激怒左翼聯盟和工會。

最大工會法國總工會（CGT）與法國民主工會聯盟（CFDT）11日揚言，將不排除在26日登場的奧運期間發動罷工。總工會秘書長比內（Sophie Binet）說，現階段沒有奧運期間罷工計畫，但拒絕所謂「停戰」的想法，「無論我們是否發動罷工，人們都會動員」。民主工會聯盟也表示不排除罷工。

法國工會認為總統馬克宏（圖）阻撓左翼組閣，稱不排除於奧運期間罷工。（歐新社）

總工會鐵路員工工會更發起18日全國示威，也就是巴黎奧運 開幕前一周，「為了有一個左派政府，甚至可能需要由下往上強勢推動，動員、抗議、罷工」。

中左翼法國民主工會聯盟領袖萊昂（Marylise Leon）也對馬克宏不願任命一位能夠解決工人問題的新總理表示擔憂。她指出，罷工有時是打破僵局的唯一方法，如果社會對話破裂，某些包括私人保安和巴黎機場等行業，不排除在巴黎奧運期間罷工。不過，她又說，「法國民主工會聯盟的目標不是阻止奧運。」