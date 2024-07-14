英國監獄爆滿 9月起提前假釋數千囚犯 威脅公共安全

英國新任司法大臣馬穆德（Shabana Mahmood）12日宣布，為防止監獄 系統因人滿為患而「崩潰」，9月開始將有數千名囚犯提早獲釋。司法專家警告提前獲釋的囚犯可能再次犯罪，批評此舉如同「對公共安全的危險賭博」。

中央社引述法新社報導，馬穆德表示，自去年以來監獄的使用率達99%，目前僅剩700個空位供男性囚犯使用。若不採取上述措施，可能會面臨「法律和秩序徹底崩潰」的風險。

馬穆德提出，英格蘭和威爾斯監獄一般囚犯從今年9月起可獲准由服刑滿50%下調至服滿40%後「自動」提前假釋。

依照新規定，英格蘭和威爾斯的部分囚犯服完刑期的40%即可獲釋，較早前的至少50%刑期降低門檻，當局會在未來18個月進一步釋放囚犯，預計會有多達4000名男囚和不到1000名女囚在一年半內相繼獲釋。新規定不適用於刑期超過四年、屬嚴重暴力犯罪 和性犯罪的囚犯，但家暴 罪的囚犯可提前獲釋。

英國監獄事務首席督察泰勒警告，該決策將無可避免提前釋放高風險囚犯，加劇罪犯監獄管理及刑期規劃部門（OMU）以及緩刑服務部門的工作量。「衛報」引述一名警方高級消息人士分析，警方擔憂罪犯深知提前獲釋後再次被拘捕概率偏低，很可能趁機犯下搶劫等更為嚴重的罪行。

反家暴組織亦擔憂，提前釋放家暴罪犯或威脅遭受家暴的婦女安全。非牟利組織「婦女正義中心」創辦人維斯特里奇稱，英國監獄系統的危機需要盡快解決，「然而如果有囚犯明顯威脅社會治安，提前釋放他們會帶來災難性後果。」

英格蘭和威爾斯的人口平均受刑人數是西歐最高。

英國監獄高級督察泰勒（Charlie Taylor）近日表示，監獄正處於「臨界點」，需要採取緊急行動。

英國工黨在日前大選獲勝後，馬穆德受任命為司法大臣，他以戲劇性口吻警告，一旦監獄爆滿，可能會有「很多的危險人物在全國各地流竄且無處可去」。

馬穆德指責前保守黨政府對監獄系統「疏忽職守」。

官方數據顯示，英國囚犯總數超過8萬7505人，其中8萬3755人是男性，囚房僅剩1451個空位。

英國正在興建中的監獄有六座，可增加2萬個空位，其中約1萬個預定明年底前完工可用。