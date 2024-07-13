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英國主辦歐洲政治共同體峰會 強化英歐安全合作

中央社／倫敦13日專電

英國18日舉辦歐洲政治共同體（EPC）峰會。首相府表示，預計將有超過45位歐洲國家領導人出席，重點議題包括能源、捍衛民主、移民，皆涉及英國與歐洲大陸在安全事務的進一步合作。

這將是首相施凱爾（Keir Starmer）5日就任以來主持的第一場國際峰會。他另將與愛爾蘭總理哈里斯（Simon Harris）及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）分別舉行雙邊會談，時間各為峰會前及峰會後。哈里斯將是施凱爾上任後第一位正式接見的外國領導人。

EPC由馬克宏於2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後發起，是廣納歐盟（EU）與非歐盟成員國的區域對話平台，原則上每半年召開一次峰會，主辦權不限於歐盟成員國。自2022年10月以來，峰會陸續由捷克、摩爾多瓦、西班牙主辦。

英國擔任第4次EPC峰會地主國，峰會舉行地點為位於英格蘭東南部牛津郡（Oxfordshire）的布連能宮（Blenheim Palace），各國代表團成員預計超過450人。

布連能宮是建於18世紀的大型莊園，名列聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產，是第二次世界大戰期間領導英國對抗侵略的前首相邱吉爾（Winston Churchill）出生地和祖居。1940至1945年期間，由於總部在納粹德國的「倫敦大轟炸」（the Blitz）行動中毀損，英國情報機關「軍情五處」（MI5）曾以布連能宮為基地。

以布連能宮為EPC峰會舉行地點延續英國去年主辦全球首屆人工智慧（AI）安全峰會的做法。當時AI安全峰會在英格蘭白金漢郡（Buckinghamshire）布萊切利園（Bletchley Park）舉行，是二戰期間盟軍的密碼解讀重鎮。

首相府指出，英方將在EPC峰會與歐洲各國討論如何強化合作，共同應對非法移民及其他安全議題。這將是首次有北大西洋公約組織（NATO）、歐洲安全暨合作組織（OSCE）、歐洲理事會（Council of Europe）的代表參與EPC峰會。

烏克蘭情勢依然是焦點。首相府表示，此次EPC峰會舉行時間正值俄羅斯在夏季加大攻擊烏克蘭的力道；有鑑於冬季情勢預期將更加嚴峻，施凱爾擬敦促各國持續向烏克蘭提供軍事和財政支援。

施凱爾說，歐洲位處當今世界一些最嚴峻挑戰的前沿，「我們不能僅是此一歷史篇章的旁觀者」。

施凱爾再次強調與歐洲夥伴團結合作、改變英國與歐洲其他國家互動方式的重要性。他說，與歐洲夥伴合作、共同推進解決嚴峻挑戰，就從18日登場的EPC峰會開始。

除了廣泛的歐洲區域合作，5日上任的英國工黨政府另擬與歐盟簽訂安全協定，內容預計包含軍事、能源、產業、氣候、疫情、非法移民等多領域。施凱爾近日表示，在11日甫落幕的北約華府峰會期間，他已與歐洲夥伴觸及安全協定相關議題。

英國政府3月宣布EPC峰會舉行時間；當時的執政黨保守黨在7月初登場的國會大選失去多數黨地位，改由工黨執政。

施凱爾 非法移民 烏克蘭

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