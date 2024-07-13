英媒：拜登1天2口誤 毀了北約峰會 破壞歐洲外交官幾個月努力
美國總統拜登11日一天之內兩度口誤，先是將烏克蘭總統澤倫斯基稱為俄羅斯總統普亭，接著又把副總統賀錦麗說成對手川普。多位外交消息人士告訴英媒，拜登的口誤毀掉了幾個月的努力工作，破壞了北約峰會。克里姆林宮12日發表評論稱，全世界都在關注拜登在北約峰會的失言。
克里姆林宮發言人培斯科夫告訴記者，莫斯科和全世界一樣都注意到拜登的失言。「這不是我們的問題。這是美國的問題，就讓美國選民決定美國總統參選人的未來。」
英國每日電訊報與美聯社報導，拜登發表講話的時候，把澤倫斯基介紹成普亭，雖然很快就自我糾正，仍讓台上台下的與會者吃了一驚。社群媒體「X」流傳的影像可見，台上的各國領袖當時不是沒鼓掌，就是虛應故事。拜登後來另外召開記者會時，又把賀錦麗說成川普。
北約各國領導人對拜登給予很大的尊重，當記者提出行為、外表、對議題的掌握等問題時，多採取了無視或迴避，同時讚揚他的領導能力與成就。
有記者多次針對拜登失言，向法國總統馬克宏與新任英國首相施凱爾提問，兩人都婉拒直接回應。馬克宏說，「我們都可能出現失言，這種事在我身上發生過。我敢肯定，明天將再次發生在我身上，我要請各位對我保持同樣友善的態度」。
不過，每日電訊報記者轉述，當時待在場邊走廊的幕僚們意見更加坦白。一位官員描述，事件發生時，他就站在人群之中，直言「糟透了」。
受訪的歐洲外交官和官員達成了共識，認為拜登口誤花了不到一分鐘，就改變了整場峰會的敘事。消息人士明白，在隔天的報紙頭版上，他們將不得不讀到拜登失言的相關新聞，而不是自己的成功故事。一位外交官告訴每日電訊報，「對我們來說，這原本是一場偉大的峰會，焦點卻被奪走了」。
另外，英國天空新聞報導，俄羅斯前總統、現任國家安全委員會副主席麥維德夫承認，即使烏克蘭接受克里姆林宮所謂的和平協議，俄方仍會持續其軍事行動以「粉碎」烏國。
麥維德夫在社群媒體「紙飛機」頻道說：「如果烏克蘭真的接受條件了呢？這不會是俄國軍事行動的結束。即使是簽了文件並接受戰敗，激進分子殘黨重新集結力量後，遲早會在俄國的西方敵人的鼓勵下重新掌權。之後，最終粉碎這個卑劣之物的時刻就來了。要給這個班德拉的準國家致命一擊。要摧毀他剩餘的血腥遺產，並讓剩下的土地重返俄國懷抱。」
麥維德夫所說的班德拉指的是二次大戰時代的極右派烏克蘭民族主義者班德拉。俄國的宣傳常試圖將現代的烏國描繪成同情納粹，為其全面侵烏提供正當理由。
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