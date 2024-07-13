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服務外國客 日本雙重定價惹議

編譯中心／綜合12日電

疫情後報復性旅遊加上日圓貶值，日本湧入大批外國觀光客，為因應隨之而來的「觀光公害」問題，許多地方開始實施外國人支付更高價錢的「雙重定價」策略。對此，專家指出，必須明確說明「僅有外國人」得付更多錢的理由，否則難以令人信服。

面對觀光客快速增長帶來的「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊），日本許多地方地方政府正在檢討開徵住宿稅。據統計，至今有12個自治體已開徵或預定開徵，另有逾30地正研議跟進。

京都市也因為途經旅遊景點的巴士等大眾交通工具擠滿觀光客，導致一般市民難以乘車，使得京都市當局考慮研擬更改收費制度，向觀光客收取比一般市民更高的票價，希望以差別定價方式改善情況。

近來也有旅客在餐廳消費時發現，日文與英文菜單上的定價竟然不同，在網路引發爭議，質疑把外國客當肥羊宰。儘管有店家出面解釋，英文菜單是為了外國客人制定的套餐，又或是因為要服務外國客人而增加的接待成本，但普遍不被接受。

「讀賣新聞」實際走訪位於澀谷、今年4月才開幕的一家燒烤餐廳，店員正用英文向一名台灣旅客介紹食材與食用方式。這名客人享用的是餐廳的平日午餐，可以用7678日圓（約48.6美元）的價格，吃到約60道吃到飽美食，菜色包括鮪魚生魚片等。不過，日本客人和住在日本的客人，享用同樣餐點卻有1100日圓（約6.9美元）的優惠折扣，店家實際上使用了「雙重定價」。

兵庫縣姬路市的世界遺產姬路城去年約有45萬名外國觀光客，創下歷史新高。原本18歲以上民眾不分國籍，門票價格都是1000日圓（約6.3美元），不過姬路市長清元秀泰透露，正評估將票價調漲約四倍，並僅針對外國遊客，引發軒然大波。

清元6月16日在姬路市舉辦的一場國際會議上表示，「我正在考慮提高票價，希望外國人付30美元，市民付5美元左右」，作為維護並管理城堡的費用，以及培訓人才來繼承製瓦等技能。

他隨後也在隔日舉辦的記者會上表示，「對於外國遊客差別定價，是全球都在實行的措施」，請求外界理解。

根據文化廳與消費者廳，日本允許設施的設立者自行決定對日本人和外國人實施「雙重定價」，但目前尚未掌握已經實施這種制度的公共設施。

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