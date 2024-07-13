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10大難民危機國家 宏都拉斯首次上榜 唯一不屬於非洲

編譯中心／綜合12日電
「挪威難民理事會」公布報告，全球十大難民危機國家，宏都拉斯位居第六；圖為宏都拉斯一名婦女在街上賣水果。（歐新社）
「挪威難民理事會」公布報告，全球十大難民危機國家，宏都拉斯位居第六；圖為宏都拉斯一名婦女在街上賣水果。（歐新社）

「挪威難民理事會」公布最新年度報告，全球10個最受忽略、人民流離失所的國家中，中美洲的宏都拉斯排名第六，不只首度上榜，更是其中唯一不屬於非洲的國家。

「挪威難民理事會」（Norwegian Refugee Council）是國際人道非政府組織，從1946年於奧斯陸成立以來，致力保護因為受到自然災害、戰爭、暴力和人權侵害而流離失所的難民，並且和聯合國難民署（UNHCR）合作，共同關注世界各地難民問題。

在這份年度報告中，面臨人民流離失所危機，但最受到忽略的十個國家，包括布吉納法索、喀麥隆、剛果民主共和國、南蘇丹、蘇丹、中非共和國、查德、馬利以及尼日。而宏都拉斯是唯一非洲大陸以外的國家。

報告中點名，在2023年間，宏都拉斯人民面臨層出不窮的暴力事件、有組織犯罪和幫派活動的威脅。另外也因為氣候變遷衝擊，導致人民難以擺脫貧困和飢餓的影響。報告中估計，宏都拉斯大約有320萬人需要人道援助，另外有25萬人急需糧食、人身保護和基本生活需求的支援。

宏都拉斯也是許多難民和非法移民的中轉過境地點，去年就有超過75萬人，穿越宏都拉斯偷渡前往墨西哥和美國。

「挪威難民理事會」秘書長艾基蘭（Jan Egeland）2023年4月訪問宏都拉斯時，就親眼見證每天超過1000名來自各國的難民，穿越巴拿馬、哥斯達黎加、尼加拉瓜後抵達宏都拉斯的實際情況。

此外，「挪威難民理事會」特別指出，宏都拉斯的女性謀殺率非常高，幾乎每天都有一名女性被殺害。

至於名單中排名首位的是布吉納法索。從2015年開始，布吉納法索受到非洲極端聖戰組織的威脅，在2022年又經歷兩次政變，全國新增70萬人民流離失所，情勢持續惡化。「挪威難民理事會」也警告，全球對於難民、飢餓和衝突死亡的危機太少關注，已經形成嚴重的人道危機。

非法移民 氣候變遷 墨西哥

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