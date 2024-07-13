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土耳其擬新法 收容全國400萬浪犬

編譯中心／綜合12日電

土耳其執政黨正義發展黨（AK Party）12日提出整治流浪狗草案，擬將全國估計有400萬隻流浪狗轉移至收容所。

路透報導，根據草案內容，政府將負責轉移街上的流浪狗至收容所，而犬隻將待在收容所直至被成功收養；至於具有攻擊性或患有不治之症的流浪犬，會以安樂死處置。

據草案資訊，目前估計土耳其街道總共有高達400萬隻流浪狗，但該國現在僅有322座動物收容所，能收容的數量為10萬5000隻。

該草案也要求市政府須至少將年度預算的0.3%，用於建造收容所和動物康復治療服務。

向來被認為是浪浪天堂的土耳其，現在也有人敢出聲說不喜歡街上有狗。「安全街道」協會主席皮納爾九歲的女兒，因為被街上的流浪狗追，逃跑過程中死於卡車輪下。僅在伊斯坦堡保守估計就有13萬隻流浪狗與16.5萬隻流浪貓，浪貓主要問題是結紮數不夠多，浪狗的問題就是與人車衝突。

之前有媒體報導，土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）正支持一項嚴刑峻法草案，送進國會審議：要消滅數十萬隻街頭流浪狗。厄多安說，「我們試著用結紮去解決(浪狗太多)的問題，但這不是解法。」

報導指出，流浪狗草案早期版本在數月前被洩漏給媒體，其中部分內容稱一個月內就能撲殺完所有流浪狗，此番言論激起公眾、政界反對派人士的強烈抗議，該條款也在事後被執政黨刪除。

土耳其 厄多安 預算

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