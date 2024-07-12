醜聞損形象…日自衛隊冒領補貼、收賄 將懲處200人

日本海上自衛隊近期爆出連串醜聞，包括在多艘艦艇上讓不具權限隊員違法處理「特定秘密」，及讓潛水員不當領取津貼等。（路透）

日本 自衛隊近日連環爆出醜聞，涉及非法處理機密信息、冒領數千萬日圓補貼、與企業勾結收受賄賂等，日媒報導稱，日本防衛省計畫在本周內對多達200人採取紀律處分；連串醜聞動搖公眾對自衛隊的信任，海上自衛隊最高長官、幕僚長酒井良或將引咎辭職，此外，自衛隊機密信息管理不當，恐影響日美正在推進的強化指揮控制合作事宜。

大公報報導，日本防衛省10日在自民黨會議上承認自衛隊存在「特定祕密洩露」、海上自衛隊違規領取潛水補貼、防衛省官員威脅下屬等問題，並匯報了川崎重工向海上自衛隊隊員行賄的情況。

川崎重工為海上自衛隊建造12艘潛艇，並由其下屬神戶造船廠維修部負責定期維修，川崎重工已向大阪國稅局承認，維修部從20年前開始要求分包商捏造虛假交易，籌得十多億日圓的「小金庫」，用於向海上自衛隊潛艇隊員行賄，包括購買潛艇隊員所需私人物品和用作招待費等。防衛相木原稔5日表示，將通過防衛監察總部實施「特別防衛監察」，調查川崎重工的合同。

報導指出，今年4月，日本防衛省通報，海上自衛隊護衛艦「稻妻」號和陸上自衛隊北部方面隊（札幌市）部隊不當處理特定祕密信息，5名幹部自衛官因此受到停職或減薪處分。防衛省隨即對其內設部門和陸海空自衛隊就相關問題展開調查，調查發現，海上自衛隊多艘護衛艦存在「特定祕密信息管理草率」的情況，很多不具備接觸特定祕密資格的隊員在執勤時進入「戰鬥指揮所」，並非法接觸到了艦船航行信息等機密信息。

消息人士稱，航空自衛隊和防衛省統合幕僚監部疑似也存在類似問題。

據日媒報導，日本2014年開始實施「特定祕密保護法」，該法規定只有具備相應資質的人員才能接觸特定祕密，而想要取得相關資質需接受犯罪紀錄審查、財務狀況評估等。自衛隊與美軍計畫於7月底在東京進行會談，討論加強指揮控制合作的具體方案。

日本經濟新聞指出，日美共享情報的基礎是對彼此情報管理體制的信賴，此次醜聞恐影響相關合作。報導還稱，日本政府近年尋求增加防衛預算 ，但連串醜聞導致自衛隊信譽受損，民眾對增加防衛費更加不滿。

防衛省消息人士9日披露，數十名海上自衛隊潛水員涉嫌在實際未執行潛水任務的情況下非法領取補貼，這種行為已持續多年，涉案總金額可能高達數千萬日圓。海上自衛隊潛水員在執行潛水任務或訓練時，會根據下潛深度獲得不同額度的補貼，最多可達每小時約1萬日圓（約63美元）。相關違規行為最早在2022年9月的定期檢查中被發現。據讀賣新聞報導，自衛隊設施內還存在違規領取食品的情況。

防衛省成立的專家小組去年8月披露，在自衛隊內部發現上千宗濫用權力、性騷擾 等案件。自衛隊高層為掩蓋醜聞向受害者施壓，導致逾六成受害者不敢申訴。今年5月，兩名防衛省官員透露，防衛省並未聽取專家小組關於實施全國反騷擾培訓標準審查制度的建議。

專家批評說，現有的培訓只是「泛泛的、膚淺的陳述」，在幫助自衛隊員將培訓內容應用於現實方面沒有效果。

據路透報導，受自衛隊性騷擾醜聞影響，申請加入自衛隊的女性人數在截至去年3月的一年中下降了12%。