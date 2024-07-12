美、加、芬組破冰船聯盟 極地地區抗衡中俄

美國、加拿大和芬蘭將組成一個聯營企業建造破冰船，以加強盟國的造船業，並在戰略性日益增強的北極地區對抗俄羅斯和中國。圖為2019年各國科學家組成極地探險隊前往北極，研究極地的氣候變遷。（取材自推特）

美國一位高級官員表示，美國、加拿大 和芬蘭將組成一個聯營企業建造破冰船，這項行動的目的在加強盟國的造船業，並在戰略性日益增強的北極地區對抗俄羅斯 和中國。

央廣報導，這項名為「破冰船合作努力」(Icebreaker Collaboration Effort)或是ICE協議(ICE pact)的倡議，11日在華盛頓舉行、為期3天的北約 峰會期間公布。北約軍事聯盟呼籲中國停止支持莫斯科對烏克蘭的戰爭。

一位美國高級官員表示，該協議的目的在建立一支破冰船隊，向極地地區「投射力量」並執行國際規範和條約，這是「戰略當務之急」。

據報導，這名官員表示，北約組織的美國、加拿大和芬蘭3個成員國計畫在年底前簽署該協議。這項協議將匯集盟國的需求，擴大造船能力，並接著說，該協議的目的在向俄羅斯和中國發出訊息。

據報導，這名官員沒有給出建造新破冰船的時間表，也沒有透露美國將建造多少艘破冰船，但是他指美國目前只有2艘破冰船，並且2艘船都已接近使用年限，美國與盟國希望在未來10年擁有70到90艘破冰船。

隨著氣候變遷使得極地冰層縮減，北冰洋越來越多的水域被用來作為連接太平洋和大西洋與主要經濟體的貿易路線。

此外，在俄羅斯尋求向中國輸送更多石油和天然氣，而莫斯科受到西方制裁的力度加大，中國和俄羅斯一直在共同開發北極航線。

報導稱，俄羅斯擁有40多艘破冰船，並且還在持續生產中，而中國則擁有規模較小但不斷成長的船隊。在俄羅斯2022年入侵烏克蘭的前幾天，俄中兩國達成「無上限」夥伴關係。

加拿大和芬蘭總共擁有數十艘破冰船。