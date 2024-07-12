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1天賣200萬個…巴西披薩銷量全球第2 冠軍是這國

編譯中心／綜合11日電
巴西的披薩由義大利移民在20世紀初傳入，廣受人民喜愛，每年7月10日被定為「披薩日」，每天消費200萬個披薩，數量僅次於美國。(中央社)
巴西的披薩由義大利移民在20世紀初傳入，廣受人民喜愛，每年7月10日被定為「披薩日」，每天消費200萬個披薩，數量僅次於美國。(中央社)

披薩是全球最受歡迎的食物之一，1985年巴西聖保羅州舉行10種最佳莫札瑞拉起司和瑪格麗特披薩食譜評選，在全國受到熱烈迴響，遂將7月10日定為巴西的「披薩日」。

據巴西披薩聯合協會（Apubra）指出，巴西的披薩消費量驚人，全國有超過3萬5000家披薩店，平均每天製作200萬個披薩，數量僅次於美國；單單巴西的一個主要外賣應用程式，去年就售出超過1億5000萬個披薩。

2022年至2023年間，巴西披薩店數量增加11%，聖保羅是全球披薩消費量第2多城市，僅次於紐約。

聖保羅披薩師傅賈沃尼（Vinicius Giavoni）表示，除了傳統的莫札瑞拉起司（Mozzarella）和瑪格麗特（Margherita）披薩外，舖醃香腸、乳酪火腿雞蛋、乳酪雞肉絲等佐料的披薩最受巴西人歡迎，但布里奶酪（Brie）配黑莓醬等特殊風味的創意披薩，更能挑起饕客的味蕾。

義大利籍料理師薩德勒（Claudio Sadler）估計，全球每年約消費50億個披薩，義大利的披薩產量也很可觀，但相較於美國的速食消費模式，更注重品質和烹飪傳統。

相傳披薩起源於義大利，基本製作方式是在圓形的麵餅鋪上番茄醬和乳酪、肉、蔬菜水果等佐料，依據個人喜好吃鹹或吃甜。

不過，多數人相信披薩起源於古埃及，在法老王的生日當天，製作鋪上各種香料的麵餅同歡慶祝。

另一些人則相信，披薩（pizza）一詞源自拉丁文picea，為古羅馬人用來稱呼一種使用香料和蒜頭為佐料烘烤的麵包。

無論披薩的起源為何，他的確是從義大利開始廣傳至全世界，而義大利也被稱為披薩的孕育之地，全球首家披薩店Antica Port Alba就是1830年在義大利拿波里開張。

傳統的瑪格麗特披薩據說是由披薩師傅艾斯波西多（Raffaele Esposito）為紀念薩沃亞女王瑪格麗特（Margherita di Savoia）而製作的，使用紅色的番茄、白色的莫札瑞拉起司和綠色的羅勒來代表義大利國旗的顏色。

巴西的披薩由義大利移民在20世紀初帶到聖保羅，再隨著義大利移民及後裔的足跡，傳至巴西各地，再根據當食材發展出不同口味或風格的披薩。

披薩師傅賈沃尼表示，巴西的披薩店都有提供披薩口味一半一半的雙拼選擇，所以親友同事聚餐訂購時不易吵架；義大利當地的披薩可以有不同形狀，用烘烤或油炸，但無論大小，傳統披薩都是一個一種口味。

義大利 巴西 移民

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