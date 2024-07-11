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日酷暑成災 東京1天熱死11人 上周9千人中暑送醫

編譯中心／綜合10日電
日本政府9日在東京和其他縣發布中暑警報，一名行人撐傘遮陽。（路透）
日本政府9日在東京和其他縣發布中暑警報，一名行人撐傘遮陽。（路透）

日本近日受熱浪侵襲，多地氣溫飆升至接近攝氏40度，單是東京都9日錄得106人中暑緊急送院，11人死亡；日本急性醫學協會表示，日本全年中暑死亡個案已從20年前的每年約數百宗，增至2022年約1500宗，「如此多的死亡人數表明，熱浪帶來的安全威脅與重大自然災害不相上下。」

日本放送協會（NHK）報導，日本多地近日氣溫攀升，靜岡縣靜岡市上周日錄得攝氏40度高溫，和歌山縣新宮市周一最高氣溫達攝氏39.6度，東京都府中市達攝氏39.2度，宮崎縣日向市周二最高氣溫也達攝氏38.5度，均遠超日本氣象廳定義最高暑熱級別猛暑日的攝氏35度標準。

日本氣象廳與環境省已向東京都及25個縣發出警報，提醒民眾盡量避免非必要外出和運動，長者和兒童尤其需注意防暑。

另據港媒大公、文匯報報導，日本多地日前受到大範圍太平洋反氣旋覆蓋，高溫與高濕度極易導致中暑。當局統計從7月1日至7日的一周內，日本合共9105人因中暑送醫院，是此前一周的4倍有餘，其中65歲以上長者占比達60%，未成年人占比亦有10%。截至10日下午，東京都又有53人中暑送院，年齡介乎22歲至93歲之間。

東京都消防部門亦表示，當氣溫在攝氏25度至35度或更高、濕度在50%至80%之間，救護車接到的中暑病人求救個案明顯增加，當局呼籲民眾照顧好自身健康，緊急情況下才呼叫救護車。

日本急性醫學協會警告，專家會在現時衡量中暑病人嚴重程度的三個級別基礎上，新設最嚴重級別，強調極端高溫令當地醫療服務面臨巨大壓力，甚至對公共衞生系統的衝擊，與重大自然災害相若，敦促民眾非必要避免外出。

日本急性醫學協會將中暑程度分為三類，最低級的「輕度」病徵包括頭暈、大量出汗和肌肉疼痛等，次一級的「中度」主要病徵為嚴重頭痛、疲倦和嘔吐，屬現時最高級別的「嚴重」級別病人，可能失去意識，出現抽搐等情況。協會計畫新設的「最嚴重」級別，對象為體溫超過攝氏40度、無法正常溝通的病人。

日本 高溫 熱浪

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