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英國監獄爆滿 被迫「推遲入監，提前釋囚」

編譯中心／綜合10日電

英國監獄人滿為患的嚴重程度，為才剛上台的英國新首相施凱爾（Keir Starmer）帶來龐大挑戰，因為再過幾周英國監獄就塞不下新受刑人，使得新政府面臨必須做出不受歡迎且代價高昂的選擇。

路透報導，根據「世界監獄簡報」（World Prison Brief）的資料，英國是西歐監禁率最高的國家，但由於科刑法規變得更嚴格、導致受刑人口持續增加，而新一項監獄建造計畫又趕不上囚犯增加速度，引發監獄爆滿危機。

截至本月5日，英格蘭與威爾斯的獄中囚犯合計已由去年同期的8萬6035人增至8萬7453人，逼近多位典獄長認定的最高容納總數8萬8864人。

許多英國監獄已讓單人牢房塞進2名受刑人，前保守黨政府也已啟動緊急措施，使得一些囚犯提早出獄，以及法院案件推遲審理，以免再有新犯入監。

英國典獄長團體的領導人已示警，除非能找到解決辦法，否則很快囚犯就得在拘留所受刑，這會限制警方工作，並造成更大範圍的司法系統被打亂。

帶領工黨的施凱爾曾形容英國監獄情況是前政府的「巨大失敗」，但就像英國面臨的其他挑戰，從汙水溢入河川到國民健保署（National Health Service，NHS）罷工，現況恐怕維持不了多久。

儘管如此，英國政府相關財務讓施凱爾沒有太多施展空間。根據倫敦智庫「政府研究所」（Institute for Government）推算，未來幾年政府的監獄事務支出預計每年會比需求短少5.9%。

英國典獄長協會（Prison Governors Association）主席惠特利（Tom Wheatley）直言，新政府沒有時間可以浪費，「我想他們可以（夠快應對），但也只是勉強化解。情勢仍將一觸即發。我們持續逼近安全容納的臨界點，即使已經超塞了。」

監獄 施凱爾 健保

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