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莫迪擴大與俄深化貿易關係 普亭成功突破西方外交孤立

編譯簡國帆／綜合10日電
印度總理莫迪（左）與俄羅斯總統普亭舉行峰會，同意提振兩國貿易關係。（美聯社）
印度總理莫迪（左）與俄羅斯總統普亭舉行峰會，同意提振兩國貿易關係。（美聯社）

印度總理莫迪（Narendra Modi）在訪問莫斯科、與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）舉行峰會時，同意提振兩國的貿易關係，反映在烏克蘭戰爭仍未平息之際，他面對西方、中國及俄羅斯關係所採取微妙平衡立場，也凸顯普亭近來密集和多國領袖會晤，成功突破西方外交孤立策略。

莫迪和普亭同意，在2030年前提高印俄雙邊年貿易額至1000億美元，多於目前的650億美元，印度將擴大進口俄國的石油餘肥料，並尋求擴大出口農業和工業產品。這是2022年來俄烏戰爭爆發以來莫迪首次訪俄，也是莫迪贏得第三任總理任期以來，首個雙邊訪問行程。

除了深化貿易合作，雙方也強調將加強重要能源部門合作發展，包括核能、石油煉製和石化，俄羅斯也預計將在印度再建造6座核電機組。

媒體報導，印俄兩國這種友誼似乎會長久持續下去。因為再增加6座核電機組的深化核能合作，只會在未來幾十年內將兩國緊密聯繫在一起。機組本身可能需要數年才能建成，但它們還需要定期維護、技術升級和持續的鈾燃料補給，而俄羅斯擁有大量鈾資源。

核電是一種零碳能源形式，正迅速成為許多國家應對氣候危機的解決方案之一。俄羅斯在世界其他地區供應核電廠和燃料的競賽中都處於領先地位。

美國意識到這個問題嚴重性，因為美國自身的核電生產也依賴它，目前除了禁止進口俄羅斯的濃縮鈾，正努力發展產業生產濃縮鈾，為下一代反應爐提供燃料。

此外，正尋求「聯俄制中」的莫迪，形容俄羅斯是印度「共享福共患難的好友」，持續集結盟邦共組「全球多數」對抗美國霸權的普亭，則形容莫迪訪俄是烏克蘭的西方支持者無法孤立俄國的跡象，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）也說，普亭和莫迪已在會談中，奠定深化經濟、政治及國防關係的「厚實基礎」。

莫迪對烏克蘭戰爭始終採取曖昧不明的立場，都未譴責俄國入侵烏克蘭或選邊站，而是呼籲「以對話和外交」化解衝突，終結敵對情勢，既持續擴大買進折價的俄國石油，給予莫斯科關鍵的經濟支持，6月又在七大工業國集團（G7）峰會上，與烏克蘭總統澤倫斯基會面。俄國過去幾十年來都是印度的最大軍武供應國。

由於西方希望以制裁孤立俄國，促使俄國更加靠攏中國，但對俄國來說，維繫與印度的關係已尤其重要，普亭也持續尋求突破口，他從5月開始第五任總統任期以來，已陸續和歐洲、亞洲、非洲、拉美及中東各國領袖舉行20幾場會議。北京已提供莫斯科關鍵的經濟救生索，提高雙邊貿易額到創紀錄水準，也成為提供西方製零組件的關鍵供應國。

德國柏林智庫卡內基俄羅斯歐亞中心主管陳寒士（Alexander Gabuev）認為，印度希望給予俄羅斯操作空間，讓俄國降低對中國的依賴。英國金融時報（FT）印度官員指出，印度和中國大陸已因邊境爭議陷入緊張，認為俄國保持中立對國安至關緊要。

從俄國入侵烏克蘭以來，印俄貿易已暴增，Vortexa數據顯示，俄國原油約占印度6月石油進口的43%，使印度成為僅次於中國的第二大俄油買家，卻也導致雙邊貿易大幅失衡，莫迪向普亭表示，「必須擴大貿易籃子」。

俄國 印度 俄羅斯

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