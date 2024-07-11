南韓暴雨200年一遇 「隱形梅雨」像匿蹤戰機難預測

南韓消防員在連日大雨後，營救全羅北道完州郡一名被洪水困住的老婦人。（歐新社）

南韓 氣象廳10日表示，南韓部分地區被200年一遇的大雨襲擊，忠清南道的錦山、忠清北道的秋風嶺和全羅北道的群山這3個區域的時雨量創紀錄新高，西南部全羅北道群山郡，1小時降雨量超過全年雨量的10%；內政部則指出，大雨造成4死1失蹤。

中央社引述法新社報導，南韓氣象廳發言人稱，200年「不是基於過去紀錄計算得來的」，並進一步說明，完整觀測紀錄始於1904年；他說，200年一遇指的是「計算各別地區降雨強度後，顯示出這種情形預計200年才會發生一次」。

極端氣候帶來的瞬間暴雨 為今年夏天南韓的部分地區帶來超過200毫米的單日降雨量，群山市10日凌晨1點，1小時內的降雨量為146毫米，到了凌晨2點到3點，降下131.7毫米雨量，是群山市年平均雨量的10%以上。

南韓媒體公布的影像顯示，大雨造成河流氾濫、道路淹水，某些地區水深及腰，民眾涉水而行。

受到全球暖化影響，近年來南韓梅雨季型態產生大幅改變，不只期間拉長、瞬間暴雨機率增加且難以預測，被專家稱為不亞於匿蹤戰機空襲的「隱形梅雨」，也因此造成更多人身雨安全與財產損失。

韓聯社引述保險 業界統計報導，7月6日至10日下午3時為止，已有1028台車因淹水申請賠償，損失金額將近100億韓元（約723萬美元）。

近年逐漸轉變型態的梅雨季暴雨成為南韓防災一大隱患，特別是今年南下的冷氣團氣壓較預期更高，阻止暖氣團北上，使峰面被壓縮成南北向短窄的「帶狀梅雨帶」，且僅停留在局部地區。這也導致群山市受到146毫米降雨侵襲同時，同在全羅北道、距離群山市僅80公里的扶安郡每小時降雨僅3毫米左右。

在幾十年前的南韓，來自南方北太平洋的暖氣團與西伯利亞南下的冷氣團在朝鮮半島交會形成鋒面，為南韓帶來可預測的梅雨季，這道鋒面會從南韓最南端的濟州島一路北上，在每年6月底至7月中為全國帶來連綿3、4周的降雨。