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戰火+天氣…美援加薩3.2億碼頭 用不到20天快拆了

編譯盧思綸／綜合10日電
美軍斥資3.2億美元在加薩打造的人工碼頭，多次因受損停擺，至今真正使用天數不到20天，幾天後恐將永久拆除。（美聯社）
美軍斥資3.2億美元在加薩打造的人工碼頭，多次因受損停擺，至今真正使用天數不到20天，幾天後恐將永久拆除。（美聯社）

美國海軍兩個月前斥資3.2億美元在加薩沿岸興建臨時浮動碼頭，用於運送人道物資，上月底遭遇惡劣天氣暫時關閉，但根據未具名官員最新說法，碼頭幾天後可能會永久拆除，撐不到預期的8月甚或9月。

衛報報導，今年3月，美國總統拜登發表國情咨文宣布在加薩沿岸建立一座臨時碼頭，以利運送人道物資緩解巴勒斯坦人匱乏需求。路透指出，美軍斥資3.2億美元打造，該碼頭也在5月17日正式啟用。

不過，地中海東部靠近加薩沿岸一帶，進入夏季後海象不穩定，導致碼頭時常關閉、重啟。最近一次在6月28日因惡劣天氣暫時關閉。

至今，真正營運的天數不超過20天，大多時候物資都出於安全考量僅僅是堆在賽普勒斯海灘。

不過，美聯社引述未具名官員指出，碼頭恐怕會在幾天後永久關閉。對此美國中央司令部或美國國際開發署均未置評；而知情的人道員工過去幾周也多透露，碼頭恐怕撐不過7月。

儘管碼頭最初目的就是解一時燃眉之需，可是美國官員6月才向路透表示會運作到8月或9月。

以哈戰爭導致加薩走廊人道危機惡化，美國原希望藉由臨時碼頭，加速將人道救援物資送入當地，在過去兩個月的時間，碼頭約運送8800噸物資，大約是500輛卡車，相當於以哈戰爭前單日的運載量。

但由於以色列持續攻擊加薩走廊，加上加薩沿岸天候不穩定，臨時碼頭多次受損停擺，效率未如預期；聯合國世界糧食計畫署甚至得聘請承包商，將囤積物資移往沿岸，以免物資變質或過期。

五角大廈多次強調，人道援助碼頭僅是臨時方案，呼籲以色列開放更多陸路援助通道，加速人道任務效率。

另一方面，以色列軍隊10日向加薩市投下數千份傳單，敦促所有居民逃離，因為這座被圍攻的主要城市正遭受猛烈攻擊。

中央社引述法新社報導，這份發給「加薩市所有人」的傳單上標明逃往南部的指定路線，並警告說，這座曾有超過50萬居民的城市「仍然會是危險的作戰區」。

這項警告是在3次部分疏散令後發出，與此同時，以軍在戰車和飛行器支援下，與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯及伊斯蘭聖戰組織戰士在加薩市展開近幾個月來最激烈的戰鬥。

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