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涉以十字弓謀殺BBC評論員妻女 英警尋獲凶嫌

中央社倫敦10日綜合外電報導
英國一名賽馬評論員的妻子與2名女兒遭歹徒以十字弓與可能其他武器謀殺，26歲男性犯嫌已落網。(美聯社)
英國一名賽馬評論員的妻子與2名女兒遭歹徒以十字弓與可能其他武器謀殺，26歲男性犯嫌已落網。(美聯社)

英國警方今(10)天表示，英國廣播公司（BBC）一名賽馬評論員的妻子與2名女兒在一起疑似「針對性」攻擊中，遭歹徒以十字弓與可能其他武器謀殺，遭到通緝的26歲男性犯嫌已經落網。

路透社報導，警官今天傍晚在倫敦西北方32公里處綠葉成蔭的布希鎮（Bushey）一棟民宅內發現這3名受害者，年齡分別為25、28與61歲，身上傷勢嚴重。事發不久後，她們當場死亡。

BBC表示，這些女子是賽馬評論員韓特（John Hunt）的妻子卡洛爾．韓特（Carol Hunt）與他們的兩名女兒。

武裝警察對凶嫌柯立福（Kyle Clifford）展開大規模搜索，警方也警告民眾不要接近這名26歲的犯嫌。

當地重案組偵緝警司詹金斯（Justine Jenkins）在聲明中說：「經過廣泛調查後，警方已經找到犯嫌，當前的調查未在追緝其他人。」

警方表示，柯立福是在北倫敦被找到，身上有多處傷口，正在接受治療。聲明又提到，警方沒有開槍。

警方表示，他們認為這3名女子認識柯立福。

今天稍早，高級警司辛浦森（Jon Simpson）稱這起事件「駭人聽聞」，他向記者表示，據信犯嫌使用十字弓作案，但可能還使用其他武器。

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