我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男性自殺率上升…南韓議員將原因歸咎於女性 挨轟「活在平行宇宙」

台灣加入美國國防供應鏈？ 林佳龍：洽談中

男性自殺率上升…南韓議員將原因歸咎於女性 挨轟「活在平行宇宙」

編譯周辰陽／即時報導

在全世界富裕國家中，南韓是自殺率最高的國家之一，也是性別平等紀錄最差的國家之一，首爾一名市議員日前發表報告，將男性自殺人數升高與女性在社會的日漸「主導」作用連結，挨轟發表危險且沒有事實根據的評論。

首爾市議員金奇德在報告中主張，女性勞動參與率逐年提高，讓男性更難找到工作與找到想要嫁給他們的女性。他表示，南韓近來已「開始變成女性主導的社會」，這可能「對男性自殺意圖升高負起部分責任」。

金奇德分析首爾漢江沿岸橋梁意圖自殺人數數據，得出此一評估，並將報告刊登在市議會官網上。報告顯示，漢江沿岸企圖自殺數已從2018年的430起，升至2023年的1035起，男性比率從67%升至77 %。

金奇德的報告，被批為男性政治人物一系列脫離現實言論的最新事例，自殺預防專家也表達擔憂。延世大學心理健康教授宋仁韓（譯音）表示，「沒有足夠證據就發表這樣的說法，危險且不明智」。他指出，全球輕生男性多於女性，即便如此，首爾男性自殺意圖激增的原因需要科學研究，貿然以性別衝突解釋此事「非常令人遺憾」。

近年南韓湧現年輕男性領導的反女權運動，這些人主張，改善女性生活的嘗試讓男性處於不利地位。金奇德的報告似乎呼應這類看法，結論認為克服「女性主導現象」的方法，是要增進人們對性別平等的意識，讓「男性和女性可以享有平等機遇」。

南韓網友上社群媒體譴責金奇德的言論「沒有事實根據」與「厭女」，一名網友質疑他們是否正活在平行宇宙。金奇德則告訴BBC，「沒有打算對女性主導的社會持批評態度」，僅是就一些後果發表個人觀點。

金奇德此前已提出一些不科學甚至古怪的政治提案，聲稱想解決南韓一些迫切的社會問題，包括心理疾病、性別暴力和全世界最低的出生率。首爾市議會表示，除非內容違法，否則沒有程序檢查政治人物在官網刊登的內容，個人對內容自行負責，將反映在下屆選舉。

南韓 社群媒體 心理健康

上一則

戰爭兩樣情？北約急審俄烏問題挨批雙標 以哈恐淪「房間裡的大象」

延伸閱讀

李善均自殺案 南韓為何逮捕2名警察、4名記者？

李善均自殺案 南韓為何逮捕2名警察、4名記者？
南韓24校爆食物中毒 泡菜驗出諾羅病毒

南韓24校爆食物中毒 泡菜驗出諾羅病毒
南韓高齡化帶動遺囑代用信託 銀行搶財富轉移大餅

南韓高齡化帶動遺囑代用信託 銀行搶財富轉移大餅
南韓電池大廠SK On 營運亮紅燈

南韓電池大廠SK On 營運亮紅燈

熱門新聞

2013年諾貝爾文學獎得主、已故加拿大作家艾莉絲．孟若（Alice Munro，圖）之女今天投書指出，兒時曾遭繼父性侵，母親知情後卻當什麼也沒發生過，繼續和繼父一起生活。美聯社

諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵

2024-07-08 10:36
24歲印度裔女學生考爾日前搭乘澳航客機準備返鄉，未料一登機就倒地身亡。（取材自募資平台GoFundMe）

準備回國見家人…澳航24歲女乘客剛登機就倒地身亡 死因曝光

2024-07-02 03:50
許多外國人到澳洲打工度假。示意圖。(路透)

赴澳打工度假苦無工作 驚見台、日年輕人排隊領免費食物

2024-07-04 15:00
英國新副首相芮納。(路透)

16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇

2024-07-07 12:21
以哈戰爭中獲救的以中混血、26歲女大生阿加瑪尼（圖左）華裔母親莉奧拉（圖右）2日上午因腦癌逝世。（取自X@thehoffather）

一家團圓不到一個月 獲救以中混血人質華裔母腦癌過世

2024-07-02 01:10
全球最乾燥沙漠智利阿塔卡瑪沙漠由於提前降雨，罕見開出大片美麗花海。(路透)

全球最乾燥沙漠罕見開花 上次是9年前

2024-07-08 23:44

超人氣

更多 >
半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡
爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」
如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招

如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招
寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了

寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了
楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周

楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周