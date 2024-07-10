奧運前爭獎金 法國機場工會擬罷工 恐影響運動員入境
巴黎奧運將於本月26日開幕，但代表法國巴黎多座主要機場員工的4個工會，為了工爭取「奧運獎金」，8日表示計畫於奧運揭幕前一周發動罷工，此舉恐影響奧運代表團及遊客抵達巴黎的行程。
據港媒大公、文匯報報導，法國總工會、法國民主工會聯盟、法國勞工力量工會和全國自主工會聯盟計畫本月17日發動罷工，屆時距離巴黎奧運開幕僅9天。他們的訴求是發放獎金給所有員工，而非如資方管理層片面決定的、僅部分工作人員可取得獎金。
巴黎戴高樂機場（Paris-Charles de Gaulle Airport）和巴黎奧利機場（Paris-Orly）的營運商「巴黎機場集團」（Groupe ADP）的工會，於5月19日曾發動罷工，不過當時並未造成重大干擾。這兩座機場將是外國人士入境法國參與奧運盛會的主要門戶，每天預計入境的35萬遊客，大多數的運動員和裝備均經此進入。
除了機場外，代表法國公共部門各領域員工的多個工會，也要求於7月26日至8月11日奧運期間支付額外薪金或提供支援。奧運舉行的時間點，與法國傳統上放暑假的時間重疊。警察、空中交通管制員、垃圾清潔人員、中央政府僱員、地鐵和鐵路司機、消防人員等，均在奧運登場前不久提出加薪要求。負責製作奧運獎牌的國家鑄幣廠工人也發動罷工，但管理層表示獎牌製造並未受到影響。
巴黎奧組委主席埃斯坦蓋已呼籲工會和僱主在比賽期間「休戰」，「我希望我們盡可能以最好的條件歡迎全世界，我們不想破壞這個盛會。」
另據中央社引述法新社報導，法國政府9日放行在塞納河（River Seine）上興建一個漂浮停機坪，將提供巴黎奧運期間試行的空中計程車使用。
根據官方命令，停機坪「可以在2024年12月31日前使用」。此前，空中計程車能否在7月26日至8月11日的奧運期間升空飛行已經懸而未決數個月。
漂浮停機坪將設於巴黎市區東南邊的奧斯特里茲（Austerlitz）車站旁的塞納河上。
根據官方命令，飛行時間自上午8時至下午5時，每小時限2班次，鑑於飛行計程車的「實驗性質」，整體試行期間飛行次數不能超過900次。
參與這項空中計程車計畫的私人公司包括巴黎機場營運商巴黎機場集團（ADP）和德國企業Volocopter。
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