奧運前爭獎金 法國機場工會擬罷工 恐影響運動員入境

圖為德國企業Volocopter的空中計程車Volocity。（取材自維基百科）

巴黎奧運 將於本月26日開幕，但代表法國巴黎多座主要機場員工的4個工會，為了工爭取「奧運獎金」，8日表示計畫於奧運揭幕前一周發動罷工 ，此舉恐影響奧運代表團及遊客抵達巴黎的行程。

據港媒大公、文匯報報導，法國總工會、法國民主工會聯盟、法國勞工力量工會和全國自主工會聯盟計畫本月17日發動罷工，屆時距離巴黎奧運開幕僅9天。他們的訴求是發放獎金給所有員工，而非如資方管理層片面決定的、僅部分工作人員可取得獎金。

巴黎戴高樂機場（Paris-Charles de Gaulle Airport）和巴黎奧利機場（Paris-Orly）的營運商「巴黎機場集團」（Groupe ADP）的工會，於5月19日曾發動罷工，不過當時並未造成重大干擾。這兩座機場將是外國人士入境法國參與奧運盛會的主要門戶，每天預計入境的35萬遊客，大多數的運動員和裝備均經此進入。

除了機場外，代表法國公共部門各領域員工的多個工會，也要求於7月26日至8月11日奧運期間支付額外薪金或提供支援。奧運舉行的時間點，與法國傳統上放暑假的時間重疊。警察、空中交通管制員、垃圾清潔人員、中央政府僱員、地鐵 和鐵路司機、消防人員等，均在奧運登場前不久提出加薪要求。負責製作奧運獎牌的國家鑄幣廠工人也發動罷工，但管理層表示獎牌製造並未受到影響。

巴黎奧組委主席埃斯坦蓋已呼籲工會和僱主在比賽期間「休戰」，「我希望我們盡可能以最好的條件歡迎全世界，我們不想破壞這個盛會。」

另據中央社引述法新社報導，法國政府9日放行在塞納河（River Seine）上興建一個漂浮停機坪，將提供巴黎奧運期間試行的空中計程車使用。

根據官方命令，停機坪「可以在2024年12月31日前使用」。此前，空中計程車能否在7月26日至8月11日的奧運期間升空飛行已經懸而未決數個月。

漂浮停機坪將設於巴黎市區東南邊的奧斯特里茲（Austerlitz）車站旁的塞納河上。

根據官方命令，飛行時間自上午8時至下午5時，每小時限2班次，鑑於飛行計程車的「實驗性質」，整體試行期間飛行次數不能超過900次。