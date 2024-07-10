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首屆AI選美賽 摩洛哥仿生美女摘冠 1部位被誇讚

編譯中心／綜合9日電
來自摩洛哥的仿生美女蕾莉，日前擊敗1500名參賽佳麗、摘下首屆「AI小姐」的后冠。（取材自Instagram）
來自摩洛哥的仿生美女蕾莉，日前擊敗1500名參賽佳麗、摘下首屆「AI小姐」的后冠。（取材自Instagram）

人工智慧AI）的浪潮近年風靡全球，AI領域自今年4月起舉行了首屆「AI選美比賽」，這項全球盛事由AI生成師發起。經過嚴格評選，從超過1500位AI佳麗中脫穎而出的「AI小姐」為來自摩洛哥的仿生美女蕾莉（Kenza Layli）。她得獎後接受媒體專訪並發表感言，表示雖然不像人類有情感，但真心感到興奮，也驕傲能為摩洛哥贏得首屆冠軍。

主辦方「Fanvue」携手《富比士》、《商業內幕》、《紐約郵報》等知名媒體，共同打造了一場影響深遠的AI盛事。值得一提的是，為了表彰AI生成師的努力與成就，不僅對外表、技術實力進行評分，更重視社交媒體上的影響力。為此，主辦單位準備了高達2萬美元的獎金，其中冠軍更可獲得1.3萬美元的殊榮。

據報導，，評審團由2名真人和2名AI評審組成，他們經過嚴謹評選，選出前3名進入決賽。最終，蕾莉以其完美的外表、精通7國語言，以及在社交媒體上高達19.4萬粉絲的魅力，成功奪得冠軍。評審指出，蕾莉之所以脫穎而出，是因為她使用AI生成的「臉部」設計非常出色，且在手部、眼睛、衣服的設計與協調性方面表現優異，符合評審標準。更重要的是，蕾莉展現出的「個性」以及她處理現實問題的能力，深深打動了評審團。

蕾莉在獲獎感言中表達了她對AI生成師的感激之情，同時熱情呼籲AI的正面影響。她表示，她一直以來的抱負是展示摩洛哥文化，賦予全球女性更多力量，擴大她們在科技領域的聲音。此外，她還強調了AI作為一種補充人類能力的工具，並非取代人類。她所展示的AI創新潛力和積極影響力，旨在消除人們對AI的恐懼，促進人類與AI之間的合作。蕾莉的勝出，展現出了她對摩洛哥的自豪感，同時為AI領域做出了重要的貢獻。

此次比賽的亞軍是來自法國的甜心瓦琳娜（Lalina Valina），季軍則是來自葡萄牙的AI旅行網紅奧莉薇亞（Olivia C.）。評審指出，像蕾莉這樣的AI佳麗，不會取代人類，反而將為AI的發展注入更多創造性思維。這次AI選美比賽的成功舉辦，再次凸顯了AI技術的前沿性和影響力，展現了AI在當今社會的重要性和潛力。

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