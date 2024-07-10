李善均自殺案 南韓為何逮捕2名警察、4名記者？

韓國藝人李善均因捲入染毒案，還被勒索，最後疑似受不了輿論壓力選擇輕生，享年48歲。（取材自X平台）

南韓 影帝48歲李善均 （이선균）在2023年12月27日自殺，他的死亡引起不少爭議，認為承辦警方沒有嚴密徹查，且資訊持續不當外洩，讓他走上絕路，做出絕望的選擇，各界要求對此深入調查。據南韓反貪腐經濟犯罪搜查隊表示，於8日逮捕了2名警察和《京畿新聞》、《Dispatch》等4名記者，他們被指控違反「洩漏公務機密和個人信息保護法」以及「個人信息保護法」。

據韓媒報導，仁川警察廳的1名警官和仁川地方檢察廳的1名調查官，被控向記者洩露與李善均相關的毒品 案件訊息。調查顯示，警官在2023年10月18日洩露了仁川警察廳毒品犯罪調查科編撰的調查報告書，報告中包含調查對象的姓名、身分、前科和職業等個人信息。

這份報告的內容在2023年12月28日，也就是李善均去世隔天，被媒體《Dispatch》公開報導。而調查官則通過電話向《京畿新聞》的記者透露相關案情，李善均涉嫌吸毒的消息首次於2023年10月19日被《京畿新聞》報導，隨後還有多篇暗示調查對象是李善均的報導。李善均在接受第三次調查後的第四天，也就是2023年12月27日，在首爾鐘路區瓦龍公園附近被發現死亡。

京畿南部警察廳自1月15日開始對仁川警察廳提出的消息外洩請求進行調查，該警廳廳長金奉植在記者會上表示：「6月27日，我們因涉嫌違反公務機密洩漏和個人信息保護法，對1名警官和1名調查官進行了不拘留移送。同時，以涉嫌違反個人信息保護法的罪名，對4名直接或間接獲取信息的記者進行了不拘留移送。」

李善均是韓國著名演員，以出演《我的大叔》和《寄生上流》等作品而廣受歡迎。然而，由於捲入吸毒爭議、受到勒索威脅以及舆論壓力，李善均於2023年12月27日選擇在車內自殺，享年48歲。他的離世引起了公眾對警方調查過程的廣泛討論和批評。南韓反貪腐搜查隊對此深入調查，並逮捕6人，包括警官、調查官和記者，指控他們洩露了李善均的個人訊息，引發爭議。