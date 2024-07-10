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越南恐淪為「剩男社會」 衛生部提議禁止篩選胎兒

編譯中心／綜合9日電

越南新生兒性別比例，10多年來一直維持在每100名女嬰對應112名男嬰的嚴重失衡狀態，未來越南恐淪「剩男社會」。越南衛生部提議，禁止性別篩選的規定並加重處罰力度。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南人口法草案正在徵求意見，越南衛生部建議，增加禁止篩選胎兒性別的規定，並加重處罰力度。相關部門將對濫用技術篩選胎兒性別的單位和個人進行處罰。

根據越南2020年的一項法令，如果單位或個人指示或指導使用藥物或技術來篩選胎兒性別，將被罰款1500萬到2000萬越南盾（約585美元至770美元）。違反規定的醫療機構和醫護人員可能被暫停執業，並吊銷執業許可達3個月。

越南衛生部表示，越南的嬰兒性別比例失衡，自2006年左右開始出現。從2012年起，新生兒的男女比例一直維持在每100名女嬰對應112名男嬰，遠高於正常狀況下的每100名女嬰對應104至106名男嬰。

越南衛生部警告，如果不控制新生兒的男女比例，未來將成為一個嚴重問題，影響性別和人口的合理結構。性別失衡也會導致男性青年的結婚壓力增加，許多男性將不得不延後或放棄結婚。

根據估算，越南到2050年將有230萬到430萬名男性青年難以在國內找到妻子，世界銀行（WB）曾有報告指出，越南在未來30年內將面臨男性過剩風險。越南衛生部認為，這可能導致性別暴力、人口販賣、賣淫、政治不穩定和經濟損失。

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