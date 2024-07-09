鞏固英美特殊關係 新任英相施凱爾將親會拜登

61歲的施凱爾將在華府出席北大西洋公約組織（NATO）第75屆峰會，這是他上任首相以來首次出訪。（路透）

英國工黨在大選中取得壓倒性勝利後，黨魁施凱爾 （Keir Starmer）5日就任首相。他本週將搭機前往美國華府，邁出在世界舞台上的第一步。

法新社報導，61歲的施凱爾將在華府出席北大西洋公約組織（NATO）第75屆峰會，這是他上任首相以來首次出訪。

他將重申英國對這個西方軍事聯盟以及烏克蘭 對抗俄羅斯侵略的長期支持。

這趟出訪替施凱爾上任後頭2週內的一系列國際外交活動揭開序幕，英國還將於下週主辦歐洲政治共同體（European Political Community）峰會。

英國外交政策專家史壯（James Strong）告訴法新社：「這將是他瞭解並認識其他領袖的機會，同時也是傳達特定訊息的機會。」

英國前保守黨（Conservative Party）政府是烏克蘭最堅定的盟友之一，曾提供資金、武器和部隊訓練來協助烏國抵禦俄羅斯入侵。

施凱爾承諾，英國在工黨（Labour Party）領導下將持續向基輔提供支持。預計在北約峰會上，施凱爾也會親自向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）重申這項訊息。

施凱爾的國防大臣希利（John Healey）在4日大選後已出訪烏克蘭，外交大臣拉米（David Lammy）也訪問了歐洲的北約成員國。

這趟出訪也為施凱爾提供機會，及早與美國總統拜登 建立關係，並鞏固所謂的「英美特殊關係」。

施凱爾和拜登可能存在的一個爭議點是以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩（Gaza）的戰爭，一般咸認工黨比華府更支持巴勒斯坦。

英美兩國領袖還可能討論對中國的政策，包括貿易、商業和技術領域。

據路透社報導，白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）告訴媒體，拜登11日將與澤倫斯基一同在北約峰會上主持一項活動。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）透過聲明表示，拜登計劃在會晤施凱爾時「強調持續強化美英特殊關係的重要性」。