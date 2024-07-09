澤倫斯基出席北約峰會 籲盟國協助強化空防

烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

北大西洋公約組織（NATO）峰會今天在華府登場。由於烏克蘭 目前亟需防空系統，烏國總統澤倫斯基 將在峰會上要求盟友提供更多援助，以對抗俄羅斯 的侵略。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將出席在華府舉行的北約第75屆峰會。俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，北約盟友已向烏國提供數百億美元軍援，協助基輔對抗入侵。

烏克蘭正積極尋求加入北約，雖獲邀加入的可能性很低，但新的防空系統是烏克蘭在峰會上能獲得的最具體協助。

法新社彙整了烏克蘭的防空需求，以及滿足這些需求的方式。

烏克蘭亟需何種防空系統

數月來，澤倫斯基多次聲稱烏國防空系統不足。除了美國、德國和荷蘭已提供的系統，基輔還要求至少7套愛國者飛彈系統。

上週末，澤倫斯基肯定盟國提供防空系統之舉，但他強調基輔「需要更具體的決定」，以「保護我們的城鎮和村莊，並真正打敗俄羅斯的恐怖行動」。

當時他還說：「下週，我們將和我們的夥伴一起做出這類決定，籌備作業已在進行中。」

烏克蘭亟需防空系統原因

俄羅斯利用烏克蘭空防漏洞，針對平民和基礎建設發動毀滅性攻擊，同時擊退前線的烏國部隊。

基輔官員指出，俄羅斯8日對烏國多座城市發射數十枚飛彈，造30多人死亡，基輔一間兒童醫院也慘遭波及。

同時俄羅斯也聲稱近日對3座烏國空軍基地發動攻擊，導致外界質疑基輔當局如何保護今年稍晚將運抵的F-16機隊。

基輔去年的反攻行動缺乏進展。烏克蘭當局強調，欠缺空中優勢就是前線部隊推進能力受限的主因。

提供援助的國際盟友則希望替烏國打造多層次空中防衛系統，包括高、中、低防空系統，以抵禦各種威脅。

然而，在激烈衝突中混用西方和蘇聯時期新舊系統的做法不僅構成重大挑戰，且仍有不足之處。

基輔將獲得何種系統

據報美國正考慮額外提供基輔一套愛國者防空系統。愛國者飛彈是唯一有能力擊落俄羅斯最先進飛彈的防空系統之一。

美國總統拜登8日在聲明中承諾將採取行動，以強化烏國防禦系統，並稱莫斯科當日的飛彈攻擊是「對俄羅斯暴行的可怕提醒」。

美國媒體報導，華府也在商討是否將最多8套愛國者飛彈從以色列運至烏克蘭。

荷蘭也在主導一項行動，試圖利用各國庫存零件來打造愛國者飛彈系統。

針對澤倫斯基請求國際提供愛國者防空系統，德國和羅馬尼亞已承諾將再提供一套系統。義大利則表示，將

馳援一套先進的SAMP/T防空系統。