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日本擬監視國際通訊 以防基礎設施遭網攻

中央社東京9日綜合外電報導

日媒報導，日本政府計劃藉由防範重大網路攻擊於未然的「主動網路防禦」機制，取得並監視從國外傳到國內重要基礎設施業者的通訊資訊，並有意事前獲得業者同意。

讀賣新聞報導，「主動網路防禦」是日本政府平時分析通訊資訊以偵測攻擊，並根據必要，侵入攻擊來源的網路等使攻擊來源變成「無害」的機制，有助防範針對發電廠、鐵路等重要基礎建設的網路攻擊。

不過，日本政府要取得並監視從國外傳到國內重要基礎設施業者的通訊資訊，是否抵觸憲法所保障的「秘密通訊」將成為焦點。對此，日本政府內部提出方案，即事前獲得基礎設施業者的同意再取得通訊資訊，以避免抵觸憲法。

而取得這些資訊之際，日本執政聯盟與相關專家人士組成的會議經過討論後，將慎重評估如何處置這些資訊。

日本政府欲取得的通訊資訊，原則上並非電子郵件正文等通訊本身的內容，而是限於IP位置、通訊量等後設資料（metadata），而且政府也計劃建立由第三方機構審查的制度，以防止這套系統遭到濫用。

報導指出，日本政府除了有意監視從國外傳到日本國內重要基礎設施業者的通訊資訊之外，也考慮以更寬鬆的條件，取得經由日本傳輸的外國間通訊資訊。

日本政府對此認為，憲法在這方面的保障程度較弱，若認定是安全保障上必要的「公共福利」範圍內，不經同意即可能取得經由日本傳輸的外國間通訊資訊。

日本在海底電纜傳輸國際通訊方面是亞洲的主要樞紐。報導指出，日本政府有意藉此取得中國、俄羅斯等國的網攻相關資訊。

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