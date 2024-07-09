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防範北韓、中國 日菲互准在領土部署部隊

編譯高詣軒／綜合8日電
日本和菲律賓8日在馬尼拉簽署關鍵防務協議「相互准入協定」（RAA）；圖為日本與菲律賓外交官員在馬尼拉舉行的部長級會議上手挽手。（歐新社）
日本和菲律賓8日在馬尼拉簽署關鍵防務協議「相互准入協定」（RAA）；圖為日本與菲律賓外交官員在馬尼拉舉行的部長級會議上手挽手。（歐新社）

日本和菲律賓8日在馬尼拉簽署關鍵防務協議「相互准入協定」（RAA），將允許日方在菲部署部隊從事包含實彈演練的聯合軍演，菲軍也將獲准赴日做聯合作戰訓練；該協定待日、菲國會批准後生效。RAA簽訂後，兩國外長、防長舉行二加二會談，日本外務大臣上川陽子會後重申日方反對片面企圖以武力、威逼改變印太現狀。

菲律賓總統馬可仕見證下，上川與菲律賓防長鐵歐多洛簽署RAA。上川稱此舉為開創性成就，將更提振日菲防衛合作；基於法治的自由開放國際秩序是區域和平繁榮根基，日本願與菲方緊密合作來維持並強化此目標。鐵歐多洛也說，該協定是雙方共同確保法治國際秩序的又一重大發展。

美聯社、路透8日報導，日本已分別與澳洲、英國簽訂類似協定，但日菲RAA是東京首次在亞洲談成這類協議；日本也正和法國磋商RAA。馬尼拉則已和美國、澳洲締結軍隊互訪協定（VFA）。日本防相木原稔說，菲律賓等東南亞國家坐落日本海上通道關鍵節點，與菲推進防衛合作交流對日方很重要。

面對北韓威脅、中國日益專斷，日相岸田文雄政府已設法提振防衛，包括反擊能力；馬可仕也正試圖形塑安全聯盟，來改善菲軍捍衛南海領土利益的有限能力。中國外交部發言人林劍8日說，亞太不需要軍事集團，更不須挑動不同陣營對立、鼓動新冷戰；日本應反省其二戰侵略歷史，謹言慎行。

新加坡海峽時報報導，新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎向中央社說，區域諸國固然不願日菲合作讓與中國緊張升溫，但菲日軍事合作若有助區域、南海穩定，東南亞各國樂見。

日、菲都是與美國締結條約的盟邦，但法新社報導，分析家認為日本慎防美國未來區域政策恐生變，正試圖在安全事務扮演更大角色。

日本 新加坡 東南亞

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