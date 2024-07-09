要求停戰、放人質 以數千人示威逼宮內唐亞胡

以色列居民舉著希伯來語寫著「母親永不放棄」的牌子，呼籲以色列政府簽署人質釋放協議。據以色列國防軍稱，在加薩仍有約120名以色列人質被哈馬斯扣押。（歐新社）

數以千計以色列 抗議人士7日在特拉維夫街頭遊行，反覆高呼「我們不會放棄」，他們連續第2天對政府施壓，要求達成停戰協議，讓目前被囚於加薩 的人質獲釋返家。然而，以色列與哈瑪斯 8日持續在加薩走廊北部爆發激戰，雙方都想在休戰談判前強調各自立場。以色列鷹派財政部長史莫崔赫更說，現在停止進攻將是鑄下大錯。

中央社引述法新社報導，抗議人士希望以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）達成停戰與釋放人質的協議，否則下台。

這場在以色列全境發動的「擾亂日」（disruption day）抗議活動從7日上午6時29分展開，呼應巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）10月7日清晨對以色列南部發動攻擊、引爆以哈戰爭的時間點。

抗議人士裴利格（Yoni Peleg）稱這次行動是「全國人民發出最後的呼救聲，協助我們結束戰爭，幫我們找回同胞。」他說：「現在，他們應該下台承擔責任，讓其他人來嘗試修復他們在這裡毀掉的一切。」

抗議人士在特拉維夫（Tel Aviv）一處十字路口阻擋交通，呼籲政府為仍遭哈瑪斯扣押的人質達成協議。以色列宣稱仍有116人遭到扣押，軍方表示其中有42人已經死亡。

住在特拉維夫的57歲社會工作者納蒂夫（Orly Nativ）加入了揮舞旗幟的示威行列，他說，「我們受夠了」。納蒂夫表示：「政府不在乎人們的想法，也未採取任何措施，將我們的兄弟姐妹從加薩（Gaza）帶回來。」

根據以色列官方數據，哈瑪斯10月7日的突襲造成1195人死亡，其中大部分是平民。這場戰爭如今已邁入第10個月，哈瑪斯統治下的加薩衛生部說，以色列的報復行動已導致加薩地區至少3萬8153人死亡、8萬7903人受傷，其中大多仍是平民。

另據路透報導，正當以色列官員持續透過調停方就可能的停火協議進行磋商，以色列財長史莫崔赫表示，若現在讓以軍停止進攻，將是犯下巨大錯誤，「哈瑪斯正在瓦解並乞求停火，現在就是掐住敵人脖子直到我們將對方碾碎的時機。」