日媒：北韓逼看槍決 女播音員目睹死囚臟器嚇死

日媒報導，北韓政府近年頻繁實施公開處決，強迫民眾聚集觀看。圖為示意圖，與本文情節無關。圖為北韓民眾2016年聚集平壤金日成廣場慶祝衛星發射。（美聯社）

北韓 政府頻繁實施「公開處決」作為恐怖統治手段，曾公開集體槍決10多人，其中不乏10多歲年輕人。自從2019年疫情 爆發後，當局公開處決的頻率就逐漸增長，甚至傳聞有女播音員目擊現場後嚇到心臟病 發死亡，讓脫北者怒控朝鮮政權虐殺人民。

《每日北韓》日本版引述脫北者金益赫（音譯）受訪發言指出，金益赫曾在北韓目睹10次以上公開處決，2019年起，被公開處決的人數逐漸增加。去年2月與3月，北韓黃海南道載寧郡總計20人被槍決。而在金益赫準備脫北前也曾目睹過一次，死刑犯被蒙住臉，綁在柱子上，一旁還有上千民眾圍觀。

去年4月初，金益赫曾在黃海南道碧城郡鬧區，親眼目睹公開處決的恐怖情景。當時臉被蒙住的死刑犯被帶到一片菜園，綁在一根木柱上。當地政府強迫約1000名民眾觀看，隨後警方用大聲公宣布死囚犯下強盜殺人罪。接著3名警員朝每位死囚發射3枚子彈，有人當場臟器外露慘死。

金益赫描述，一次槍決10多人，現場遺體堆積起來，令人難以想像。金益赫表示，一次槍決10多人，聽起來可能沒什麼，但槍決現場堆積如山的遺體，現在仍讓他毛骨悚然

金益赫還說，碧城郡朝鮮勞動黨宣傳部女播音員在最前排觀看槍決後，疑似禁不起太大衝擊，當場忍不住嘔吐，隨後全身癱軟無力昏倒在地，最後直接被車子送往醫院急救，隔日傳出她心臟病身亡的消息。