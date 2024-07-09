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23年前搶上億日圓 伊朗賊在關西機場被捕

編譯中心／綜合8日電
23年前在日本東京犯下運鈔車上億日圓搶案的伊朗籍通緝犯，6日持假護照欲從大阪的關西機場入境被捕。圖為美國運鈔車，與新聞事件無關。（路透）
23年前在日本東京犯下運鈔車上億日圓搶案的伊朗籍通緝犯，6日持假護照欲從大阪的關西機場入境被捕。圖為美國運鈔車，與新聞事件無關。（路透）

23年前在日本東京犯下運鈔車上億日圓搶案的伊朗通緝犯，6日持假護照欲從大阪的關西機場入境被捕，51歲通緝犯矢口否認犯行。當年被抓的一名同夥已經服刑完畢出獄。

日本媒體報導，2003年10月東京小平市的JA農會運鈔車，停在JA東京武藏花小金井分行附近遇襲，保全被槍擊中腳，身負重傷。車上有現金、支票等價值超過1億日圓全部被洗劫一空。警視廳研判為3名伊朗強盜集團所為，搶案發生後第二年，一人被抓，兩人遭通緝。

6日在關西機場，海關查驗指紋時發現一名伊朗籍旅客莫森（Timuri Shajani Mohsen）的指紋，與23年前的運鈔車搶案嫌犯指紋一致，將他逮捕。莫森接受調查時否認犯案。莫森在搶案發生後不久，因為非法居留遭強制驅逐出境通緝時效暫停。

警視廳表示，莫森之所以會被逮捕，主要是身為伊朗公民的他，卻持法國的偽造護照入境關西機場，警方發現莫森留下的指紋，與系統一名通緝犯吻合，才決定逮捕他。據悉，三名嫌犯一人在日本服完刑，除了莫森，還有一人在逃，日本警方也將持續追查最後一位、現年50多歲的逃犯下落。

通緝 伊朗 日本

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