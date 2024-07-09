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北約峰會登場「籠罩脆弱焦慮」 烏入盟難有進展

編譯中心／綜合8日電
多個成員國政局動盪，俄烏衝突前景仍未明，北約峰會將於7月9日至11日在華盛頓特區舉行，成員國政要陸續抵達美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地。（歐新社）
多個成員國政局動盪，俄烏衝突前景仍未明，北約峰會將於7月9日至11日在華盛頓特區舉行，成員國政要陸續抵達美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地。（歐新社）

為期三天的北約峰會9日在美國首都華盛頓召開。在北約成立75周年之際，多個成員國政局動盪，俄烏衝突前景未明，讓這次峰會蒙上陰霾。《華盛頓郵報》分析指出，美國總統拜登面臨極大退選壓力，矢言領導加強歐洲防衛力量的法國總統馬克宏，也在國會選舉中受挫，加上歐洲多國右傾疑歐勢力冒起，「以前北約首腦會在峰會上展示決心和力量，現在只剩脆弱和焦慮。」

港媒文匯報報導，身為主力大國的美國因臨近大選自顧不暇。拜登遭媒體披露，早前外訪期間，不少歐洲外交官員都發現他行事遲緩、表達混亂，其脆弱形象令盟國憂心忡忡，尤其擔憂前總統川普或在大選中捲土重來，損害美國與歐洲盟友的關係。

約翰霍普金斯大學國際研究學院歷史學家拉琴科無奈地表示，「我擔心拜登的形象在全球看來，不再是領導力的代表，而是衰落的警告。」

而歐洲政壇也明顯動盪。儘管法國極右國民聯盟並未獲得國民議會過半數議席，但懸峙議會困局難解。德國總理朔爾茨領導的執政聯盟，在上月初的歐洲議會選情亦不理想，當地極右德國選擇黨（AfD）明顯冒起。在荷蘭與義大利等北約成員國，極右勢力更已勝出大選、參與執政，孤立主義有浮面跡象。英國新上任的工黨政府表示，會奉行支持軍援烏克蘭、強化北約力量等政策，不過其長遠外交規劃仍有待觀察。

分析指出，俄烏衝突將是峰會重點，會中預料重申烏克蘭有朝一日將入盟並矢言持續軍援基輔。但在美國強烈反對下，烏克蘭馬上加入北約的可能性依然非常低。歐洲盟國在烏入約問題上分歧明顯，德國與美國態度一致，拒絕烏入約以避免激怒俄羅斯、導致衝突顯著升級。但法國一直主張加強對烏援助，為烏最終入約鋪路。

法新社引述中央社報導，西方盟國料難以在這次峰會達成對烏的明確承諾。數名外交官員指出，烏克蘭在軍購等關鍵改革部分已有些進展，但在根除貪腐上仍有許多工作要做。

歐洲外交關係委員會最新涵蓋烏克蘭在內的15個歐洲國家民調發現，歐洲其他國家民眾普遍對俄烏衝突感到厭倦。帶領民調的委員會專家卡拉斯特夫與雷昂納德都指出，歐洲國家民眾不希望派出地面部隊援烏，更質疑烏克蘭難以贏得衝突，「烏克蘭人試圖表達樂觀主義，但歐洲民眾傳遞出的無疑是悲觀情緒」。

烏克蘭 北約 拜登

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