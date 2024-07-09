太矮不准入學？越南大學1科系 男身高要165cm、女158cm

想要進入越南 河內國家大學商業管理學院（HSB）就讀，可不能只靠入學成績。根據校方今年招生要求，女生需身高超過158公分，男生則需超過165公分，引發外界質疑。對此，學校後來作出調整，僅有一個專業系別需要符合身高要求。

據越南《青年報》報導，HSB原本有四個專業方向要求新生的身高：女性超過158公分，男性超過165公分，並要求視力良好，身體健康。根據教育要求，HSB修改了招生條件企業管理科技、行銷通訊、人力資源和人才管理等三個方向取消了身高限制，僅管理和安全系維持原身高要求。

據悉，HSB早在2021年和2022年即對新生許定了身高和視力標準，並計畫在2023年對商學院的各個專業領域實施相同標準。然而，今年在越南教育部官員的「關切」下，該校作出修改。

據德國 之聲報導，HSB解釋說，學校培養未來的領導者和卓越管理者，因此認為除了專業能力外，身體狀況也極為重要，身高是一個至關重要的領導力和自信因素。

對此，德國紐倫堡大學社會心理學家阿貝勒-布雷姆表示：「身高和自信之間確實存在某種聯繫，但這種聯繫相對薄弱且不明確」，「如果HSB引入身高要求，顯然就是一種歧視 ，我認為應該反對。」

研究表明，身高過矮或過高可能會影響自信心，然而對於身高平均的人來說，此因素可以忽略不計。根據越南國家營養研究所2019-2020年的資料，該國女性平均身高為156公分，男性則為168公分。