立陶宛人年度齊唱國歌活動 全球數十萬僑民參與

從烏克蘭 前線到太平洋島國萬那杜（Vanuatu），全球各地有數十萬立陶宛 人6日同時高唱國歌，進行這項一年一度展現團結的行動。

路透報導，這項傳統始於2009年，當時是為了紀念立陶宛出現滿1000年。透過這項行動，這個波羅的海國家的約數十萬僑民與擁有290萬人口的母國團結在一起。

根據Nordstat調查，2009年至少在全球56個不同地方，有將近一半的立陶宛人齊唱國歌。此後，每年立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）當地時間7月6日晚間9時，人們都會進行這項傳統。

主辦2009年首次活動的多巴拉斯（Raimundas Daubaras）表示，他是聽到在澳洲 的立陶宛僑民演唱國歌後想到這個點子。「他們唱立陶宛國歌的方式非常不同。對他們來說，這是為了維持（與母國的）聯繫。」

6萬5000多人6日聚集在維爾紐斯的1個露天廣場高唱國歌，作為一個全國歌舞節活動的結尾。

此外在發布到網路上的影片，可見立陶宛志願兵在烏克蘭前線、立陶宛自由潛水客在湖面下，以及立陶宛登山客在高加索地區（Caucasus）第二高峰、喬治亞的卡茲貝基山（Kazbegi）山頂上，齊聲唱著國歌。

在萬那杜生活了6年的卡斯勞斯卡斯（Eimantas Kazlauskas）在電子郵件中告訴路透社，他在立陶宛國旗下演唱國歌，且當地人注意到立陶宛和萬那杜國旗都有黃、綠、紅三色。

卡斯勞斯卡斯表示：「這麼做讓我們感覺，離我們的國家、我們的家族，和為了國家獨立而奮鬥的我們祖先更接近了。」