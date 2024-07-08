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「開始與世界重新接軌」 英新外相訪歐3國 重新設定盟友關係

編譯中心／綜合7日電
英國外相拉米（左）7日到訪波蘭，與波蘭外交部長西科爾斯基（右）會晤時揮手致意。（歐新社）
英國外相拉米（左）7日到訪波蘭，與波蘭外交部長西科爾斯基（右）會晤時揮手致意。（歐新社）

英國工黨政府甫上台，外相拉米（David Lammy）6日訪問德國，接著前往波蘭和瑞典。拉米此行目的是「重新設定」與歐洲盟友的關係，標誌他將在7月18日英國作為東道主的歐洲政治共同體（EPC）峰會上，和其他主要歐洲夥伴緊密合作。

拉米出發前稱，英國受脫歐公投影響，多年來一直「內向對話」，現「該開始與世界重新接軌」，在國防安全、能源、氣候等方面合作。他說：「讓我們把脫歐歲月拋諸腦後。我們不會重新加入單一市場和關稅同盟，但我們還可以一起做許多事。」

拉米近日除了再次強調重新設定與歐洲的關係是首要任務，也指出若英國不提供貿易和外交機會，「全球南方」即容易轉向與中國結盟。

拉米在訪德前接受英國「衛報」專訪，指出受脫歐議題影響而「向內看」、虛耗政治能量太多年的英國必須與世界重新連結（reconnect）；其中，重新設定（reset）與歐洲的關係是首要重點任務。

他重申現任工黨政府的立場，即脫歐已是既定事實，英國不會尋求重新加入歐盟單一市場和關稅同盟，但將尋求在安全、能源、氣候、貿易等領域強化合作。

「衛報」指出，一旦美國前總統川普（Donald Trump）再度入主白宮，則在支援烏克蘭和應對氣候變遷方面，英國與歐洲的關係將更顯重要。

拉米與民主黨籍美國前總統歐巴馬（Barack Obama）有多年私交，英國工黨向來也與美國民主黨較親近。

不過，拉米近幾個月數度訪美，布建工黨在共和黨的人脈，為川普可能重返執政預做準備。在11月美國總統大選登場前，英國工黨政府勢必得持續與美國兩大黨交好。

5日接任外相後，拉米發布聲明，重申他將優先推動英國外交工作在三大領域的重新設定：對歐關係、氣候事務，以及與「全球南方」（Global South，多指開發中國家）的關係。

他告訴「衛報」，面對多極（multipolar）世界，英國必須相應調整對外作為。

他說，若英國不提供貿易和外交機會，這將讓中國、印度等國家有機會與「全球南方」建立聯盟並營利。

拉米並提到，他聽過太多國家抱怨自家總理很難見上英國首相一面，包括印尼，而印尼的穆斯林人口規模在全球數一數二。他說，在對外關係上，他將更著重傾聽，而不僅是「說教」。

另外，英國國防大臣希利（John Healey）7日訪問烏克蘭，宣布將加快速度，讓烏克蘭在未來100天內盡速取得英國4月承諾提供的軍援。希利並宣布增援90枚「硫磺」反戰車飛彈、10台AS-90自走砲。

脫歐 烏克蘭 民主黨

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