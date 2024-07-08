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東京都知事選舉 岸田黨魁暖身戰

編譯茅毅／綜合7日電
一名女子7日走過東京一處投票所外的知事候選人海報看板。（歐新社）
一名女子7日走過東京一處投票所外的知事候選人海報看板。（歐新社）

東京都知事選舉結果7日揭曉，一如預料由小池百合子順利連任。東京雖是日本實際上的首都，卻仍屬地方選舉，而且日本政治制度採內閣制，連歷任知事中知名度數一數二的石原慎太郎都無緣首相大位，但此次為何備受關注？

每日新聞等日媒及彭博資訊與美聯社報導指出，這次不僅改選知事，在江東區等九個選區也補選都議員，補選結果將反映出當前朝野主要政黨的勢力。

因政治獻金餐券收回扣醜聞而民調直直落的自民黨及首相岸田文雄內閣，在選戰最後衝刺階段派黨高層和重量級閣員上街助講，幾位外界點名的「後岸田」時期接班人選，包括前幹事長石破茂、數位大臣河野太郎、經濟安保大臣高市早苗與幹事長茂木敏充均卯足全力，除為自民黨在下屆眾議院大選時的朝野對決先做準備，也替自己在9月舉行的該黨黨魁選舉暖身。

另外，鑒於自4月三場眾議員補選以來，自民黨在多場地方選舉失利，包括黨籍或推薦的候選人輸多贏少，因此黨內高層已對都知事選舉下達「絕不能輸」的指令，雖未自推人選，但其支持的小池若連任成功，也算「間接勝利」。

作為執政聯盟友黨的公明黨也配合自民黨此一策略，自、公兩黨最後皆未公開推薦小池。自民黨並尋求維持其東京都議會最大黨地位，小池在街頭的選舉造勢活動發表演說時，也未見自民黨黨工現身，而是動員各界團體在背後支援，被日媒形容為「隱形支援」小池。

據日本新聞網（JNN）出口民調結果，約七成自民黨支持者投給小池，公明黨支持者更達約八成，無黨無派選民也有約三成支持她。

日本財務省前官員、經濟學者高橋洋一認為，小池勝選主因還是市民目前沒有很大的換人做做看動力，除非她爆出醜聞及施政無能，否則仍享有現任優勢。尤其她採取淡化與蓮舫對決的戰術，不讓蓮舫有機會和她同台拉抬選情。

日本 民調 眾議員

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