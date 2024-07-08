東京都知事選舉 岸田黨魁暖身戰

一名女子7日走過東京一處投票所外的知事候選人海報看板。（歐新社）

東京都知事選舉結果7日揭曉，一如預料由小池百合子順利連任。東京雖是日本 實際上的首都，卻仍屬地方選舉，而且日本政治制度採內閣制，連歷任知事中知名度數一數二的石原慎太郎都無緣首相大位，但此次為何備受關注？

每日新聞等日媒及彭博資訊與美聯社報導指出，這次不僅改選知事，在江東區等九個選區也補選都議員，補選結果將反映出當前朝野主要政黨的勢力。

因政治獻金餐券收回扣醜聞而民調 直直落的自民黨及首相岸田文雄內閣，在選戰最後衝刺階段派黨高層和重量級閣員上街助講，幾位外界點名的「後岸田」時期接班人選，包括前幹事長石破茂、數位大臣河野太郎、經濟安保大臣高市早苗與幹事長茂木敏充均卯足全力，除為自民黨在下屆眾議院大選時的朝野對決先做準備，也替自己在9月舉行的該黨黨魁選舉暖身。

另外，鑒於自4月三場眾議員 補選以來，自民黨在多場地方選舉失利，包括黨籍或推薦的候選人輸多贏少，因此黨內高層已對都知事選舉下達「絕不能輸」的指令，雖未自推人選，但其支持的小池若連任成功，也算「間接勝利」。

作為執政聯盟友黨的公明黨也配合自民黨此一策略，自、公兩黨最後皆未公開推薦小池。自民黨並尋求維持其東京都議會最大黨地位，小池在街頭的選舉造勢活動發表演說時，也未見自民黨黨工現身，而是動員各界團體在背後支援，被日媒形容為「隱形支援」小池。

據日本新聞網（JNN）出口民調結果，約七成自民黨支持者投給小池，公明黨支持者更達約八成，無黨無派選民也有約三成支持她。

日本財務省前官員、經濟學者高橋洋一認為，小池勝選主因還是市民目前沒有很大的換人做做看動力，除非她爆出醜聞及施政無能，否則仍享有現任優勢。尤其她採取淡化與蓮舫對決的戰術，不讓蓮舫有機會和她同台拉抬選情。