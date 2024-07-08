靜岡40℃ 日本多地發中暑警報

圖為東京原宿4日有行人以迷你電風扇降溫。日本多地近日高溫，當局發布中暑警報。（新華社）

日本 受熱浪 侵襲，關東及內陸多地錄得近攝氏40度高溫 ，連日多人懷疑中暑死亡，首都東京及25個縣已發出中暑警報。

靜岡市7日中午過後錄得攝氏40度高溫，是當地1940年有紀錄以來最熱。關東至內陸的福島、山梨、群馬縣以至關西兵庫縣，均錄得超過攝氏38度，首都東京錄得攝氏36度，天氣預報指8日最高可達攝氏39度，當地已有約120人因中暑送院。關西三重縣伊賀市一名81歲老翁參加社區割草活動時被發現暈倒，送院後證實不治，懷疑是中暑。

截至7日下午1時30分，日本氣溫高達攝氏35度以上的地方達105個，其中山梨縣大月市達攝氏38.8度、靜岡縣濱松市攝氏38.6度。

四國地區一名逾90歲婦人被發現倒在家中，送院後證實死亡；同日當地一名83歲婦人被發現倒在田野間。警方稱，這名婦人從早上起就與丈夫在田裡工作，兩人皆被送院，婦人後來死亡。大分縣、名古屋市亦分別有人在家中庭院及停車場暈倒，送院證實死亡。

日本西部和東部大範圍受到太平洋反氣旋覆蓋，以致錄得高溫，加上濕度高，氣象廳與環境省向東京都及25個縣發出警報，提醒民眾尤其長者及兒童小心中暑，又提醒民眾在高溫下，避免在戶外或無冷氣的室內做運動，以及避免非必要的外出。