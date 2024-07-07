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越南明年將強制機車排氣檢驗 越媒引述台灣經驗：近30年前就開始做

中央社／河內7日專電
越南空氣污染問題嚴重，新通過的道路交通安全秩序法規定，自2025年起，摩托車必須強制進行排氣檢驗。不過民間對於這項政策能否落實持觀望態度。圖為河內市下班尖峰時刻的路況。（中央社）
越南空氣污染問題嚴重，新通過的道路交通安全秩序法規定，自2025年起，摩托車必須強制進行排氣檢驗。不過民間對於這項政策能否落實持觀望態度。圖為河內市下班尖峰時刻的路況。（中央社）

越南剛通過的道路交通安全秩序法規定，自2025年起，摩托車必須強制進行排氣檢驗，通過將可取得排氣合格證明。越媒在報導中以台灣經驗為例，強調台灣近30年前就開始做了。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南國會日前新通過道路交通安全秩序法，其中一項規定是強制所有摩托車都要進行排氣檢驗，新法將於2025年1月1日起生效。

根據報導，排氣檢驗將由檢測中心的檢驗人員進行，完成檢查後，將取得排氣合格證明。不過目前關於檢查期限、技術標準及實施細則等訊息均尚未發布，民眾對於這項新規能否順利於2025年在全國執行抱持觀望態度。

報導並以台灣為例指出，台灣作為亞洲主要的摩托車市場之一，近30年前就開始實施這一規定。根據中華民國環境部的規定，出廠滿5年的機車每年應接受排氣檢驗1次，車主不須負擔檢驗費用。

擁有1億人口的越南是摩托車大國，由於大眾運輸建設仍不足，加上汽車價格遠高於人民的平均收入，摩托車仍然是民眾主要代步工具。目前全國登記的摩托車約有7000萬輛，其中常用摩托車超過4500萬輛。

至於人口數約800萬的河內市約有600萬輛摩托車，其中近300萬輛是2000年之前生產的舊車。

越南官方一直對外表示，摩托車與汽車排放的廢氣是重要的空氣污染源，加上越南的新摩托車年銷量平均接近280萬輛，希望透過強制排氣檢驗防治空污，同時促進摩托車製造商技術創新，推出低污染的車款。

越南空氣污染問題嚴重，首都河內市不時登上全球空污第一大城。曾有統計顯示，2022年的河內市全年只有5％的時間空氣品質達到良好水準，籠罩在空污下已成河內市民日常。

越南 中華民國 檢測

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