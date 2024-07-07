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慶祝達賴喇嘛89歲華誕日 藏人駐德里代表曝他身體狀況：手術成功

中央社／新德里7日專電
藏人行政中央（CTA）駐新德里辦事處6日晚上舉行慶祝達賴喇嘛89歲華誕日酒會，來賓看觀看達賴喇嘛的視訊開示。（中央社）
藏人行政中央（CTA）駐新德里辦事處6日晚上舉行慶祝達賴喇嘛89歲華誕日酒會，來賓看觀看達賴喇嘛的視訊開示。（中央社）

藏人行政中央（CTA）駐新德里辦事處昨晚舉行慶祝達賴喇嘛89歲華誕日酒會，CTA駐新德里代表晉美炯乃致詞宣布，達賴喇嘛的膝關節手術成功，復原狀況良好。

藏人行政中央即為西藏流亡政府，設在印度北部山城、達賴喇嘛的駐錫地達蘭薩拉（Dharamshala）。

慶祝達賴喇嘛89歲華誕日酒會在新德里的印度人居中心（India Habitat Centre）舉行，印度國會議員、政府官員、20多國的駐印度使節以及挺藏人士約150人出席；駐印度代表葛葆萱伉儷以及館員也受邀參加。

晉美炯乃（Jigme Jungney）致詞時宣布，達賴喇嘛最近剛在美國完成膝關節手術，手術相當成功，旅印度藏人都很期待達賴喇嘛在復原後返回印度。

他說，達賴喇嘛已是全球和平、非暴力與寬容的象徵，因此，亞洲佛教和平會（ABCP）在今年1月舉行的第12屆大會中，將達賴喇嘛華誕這一天設為「世界憐憫日」（Universal Day of Compassion）。

晉美炯乃提到，達賴喇嘛致力於保護正在中國被摧毀的西藏文化，並感謝印度政府與人民將達賴喇嘛奉為「最尊貴的客人」，以及對流亡藏人的妥善照顧。

1959年，中國人民解放軍攻入拉薩，達賴喇嘛逃往印度，輾轉落腳在達蘭薩拉。目前估計有14萬藏人居住在海外，其中有8萬多人是在印度和尼泊爾，他們多是跟隨達賴喇嘛的藏人，以及他們的第二代、第三代。

另一方面，CTA駐新德里辦事處也播放達賴喇嘛在紐約錄製的視訊開示。

影片中，達賴喇嘛表示自己快要90歲，可能有人試圖利用他的健康狀況來混淆視聽，但除了膝蓋的輕微不適外，身體並無大礙，希望大家放心，也感謝大家在他生日的這天為他祈福。

達賴喇嘛說，他過去的勤勉不懈讓世上有更多人關注西藏，「今後仍會致力奉獻於教法，我已提起了如是的心力。」

除了新德里以外，包括達蘭薩拉以及印度藏人群聚的社區，也都舉辦了為達賴喇嘛慶生的活動。

總統府發言人李問昨天在臉書及社群平台X發文，祝願達賴喇嘛生日快樂，並表示，達賴喇嘛帶來慈悲與憐憫的信息，為全世界所有心繫人道主義、和平與民主的人，持續帶來啟發。

藏人行政中央（CTA）駐新德里辦事處6日晚上舉行慶祝達賴喇嘛89歲華誕日酒會，印...
藏人行政中央（CTA）駐新德里辦事處6日晚上舉行慶祝達賴喇嘛89歲華誕日酒會，印度國會議員、政府官員、20多國的駐印度使節以及挺藏人士約150人出席。（中央社）

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