加薩學校遇襲孩童殞命 以軍：目標是激進分子

加薩和平雖曙光初露，但以色列軍隊6日仍繼續轟炸加薩走廊。圖為巴勒斯坦人當天抱著被以色列炸彈炸死的親人遺體。(歐新社)

加薩 衛生當局表示，當地中部一所被流離失所巴勒斯坦 家庭當成避難所的學校今天遭以色列 襲擊，造成至少16人喪生。以色列則表示他們鎖定的是激進分子。

路透報導，加薩衛生當局表示，位在紐瑟拉特（Al-Nuseirat）的這間學校遇襲，造成至少16死50多人受傷。

對此，以軍表示他們有採取預防措施來減少對平民的風險，並說這個地區被持槍歹徒拿來當作謀畫的藏身之處，並對以國士兵發動攻擊。控制加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」（Hamas）則否認當地有他們的戰士。

在遭以軍襲擊的學校現場，有民眾表示看到孩童遺體說：「我們跑到襲擊現場，看到孩童的遺體四分五裂。這是遊樂場，那邊有張彈簧床、這邊有鞦韆和攤販。」

加薩緊急部門發言人發布聲明說，鑒於許多傷者傷勢危急，死者總數有可能進一步攀升。

法新社報導，以軍表示，他們的飛機鎖定的是在賈尼學校（Al-Jawni school）活動的「恐怖分子」。

以軍稍早同時表示，他們在加薩走廊多區發動行動，包括北部的舒賈亞（Shujaiya）、中部的迪爾巴拉（Deir al-Balah）以及南部的拉法（Rafah）。

以哈戰爭將於明天進入第10個月，戰火隆隆之際，力拚促成停火的外交活動也未停歇。以方昨天表示，他們下週將派代表團繼續和卡達斡旋人員協商。

以哈戰爭去年10月7日開打以來，僅於2023年11月有過為期1星期的「暫時停火」，期間哈瑪斯釋放手上握有的80名以色列人質，換取以方釋放境內監獄關押的240名巴勒斯坦人。

哈瑪斯去年10月7日越界攻擊以色列南部，造成1195人喪生，並擄走大批人質，目前仍有約116人被押在加薩。

以色列旋即對加薩發動報復性攻擊行動，迄今造成全境9成人口流離失所，至少3萬8098人喪生。聯合國多個機構表示，當地目前有近50萬人在經歷「災難性」的飢餓。