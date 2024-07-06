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加薩學校遇襲孩童殞命 以軍：目標是激進分子

中央社／開羅、加薩6日電
加薩和平雖曙光初露，但以色列軍隊6日仍繼續轟炸加薩走廊。圖為巴勒斯坦人當天抱著被以色列炸彈炸死的親人遺體。(歐新社)
加薩和平雖曙光初露，但以色列軍隊6日仍繼續轟炸加薩走廊。圖為巴勒斯坦人當天抱著被以色列炸彈炸死的親人遺體。(歐新社)

加薩衛生當局表示，當地中部一所被流離失所巴勒斯坦家庭當成避難所的學校今天遭以色列襲擊，造成至少16人喪生。以色列則表示他們鎖定的是激進分子。

路透報導，加薩衛生當局表示，位在紐瑟拉特（Al-Nuseirat）的這間學校遇襲，造成至少16死50多人受傷。

對此，以軍表示他們有採取預防措施來減少對平民的風險，並說這個地區被持槍歹徒拿來當作謀畫的藏身之處，並對以國士兵發動攻擊。控制加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」（Hamas）則否認當地有他們的戰士。

在遭以軍襲擊的學校現場，有民眾表示看到孩童遺體說：「我們跑到襲擊現場，看到孩童的遺體四分五裂。這是遊樂場，那邊有張彈簧床、這邊有鞦韆和攤販。」

加薩緊急部門發言人發布聲明說，鑒於許多傷者傷勢危急，死者總數有可能進一步攀升。

法新社報導，以軍表示，他們的飛機鎖定的是在賈尼學校（Al-Jawni school）活動的「恐怖分子」。

以軍稍早同時表示，他們在加薩走廊多區發動行動，包括北部的舒賈亞（Shujaiya）、中部的迪爾巴拉（Deir al-Balah）以及南部的拉法（Rafah）。

以哈戰爭將於明天進入第10個月，戰火隆隆之際，力拚促成停火的外交活動也未停歇。以方昨天表示，他們下週將派代表團繼續和卡達斡旋人員協商。

以哈戰爭去年10月7日開打以來，僅於2023年11月有過為期1星期的「暫時停火」，期間哈瑪斯釋放手上握有的80名以色列人質，換取以方釋放境內監獄關押的240名巴勒斯坦人。

哈瑪斯去年10月7日越界攻擊以色列南部，造成1195人喪生，並擄走大批人質，目前仍有約116人被押在加薩。

以色列旋即對加薩發動報復性攻擊行動，迄今造成全境9成人口流離失所，至少3萬8098人喪生。聯合國多個機構表示，當地目前有近50萬人在經歷「災難性」的飢餓。

加薩 以色列 巴勒斯坦

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