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觀光業衝擊房價與就業 巴塞隆納居民示威要求設限

中央社／巴塞隆納6日電
巴塞隆納計劃於2028年底開始全面禁止向遊客短期出租公寓。圖為1名男子在巴塞隆納1棟公寓外懸掛抗議布條，上頭寫著「不要再有觀光公寓」。（路透）
巴塞隆納計劃於2028年底開始全面禁止向遊客短期出租公寓。圖為1名男子在巴塞隆納1棟公寓外懸掛抗議布條，上頭寫著「不要再有觀光公寓」。（路透）

數以千計抗議民眾今天走上巴塞隆納（Barcelona）街頭，抨擊大眾觀光對這座西班牙遊客最多城市造成的影響，為西國一連串類似遊行中的最新一起。

法新社報導，根據警方統計，約有2800 人在「夠了！讓我們對觀光業設限」的標語下，沿著巴塞隆納海濱區遊行，要求建立新的經濟模式，以減少每年數以百萬計的遊客。

抗議者舉著布條上面寫著「現在就減少觀光業」，並高喊「遊客滾出我們的街區」等口號；示威隊伍在多家大飯店前停下來，此情景讓遊客感到驚訝。

根據當地政府資料，位於西班牙東北岸、擁有聖家堂（La Sagrada Familia）等國際著名景點的巴塞隆納，居民人數160萬，去年接待的遊客卻超過 1200 萬人次。

地方當局表示，市內房價在過去10年飆漲68%；這是抗議活動的主要議題之一，另外也抗議觀光業對這座城市的商業活動和工作條件造成的影響。

為了對抗「大眾觀光負面影響」，由社會黨籍科博尼（Jaume Collboni）領導的市議會10天前宣布，目前市內旅遊用出租公寓超過1萬間，到了2028年將實施禁令，不再出租給遊客，好讓這些公寓重回地方租屋市場。

這項宣告可能引發一場法律訴訟，也遭受旅遊公寓協會的反對，他們表示，如此只會助長黑市。

觀光 房價

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