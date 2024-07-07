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新英相第1槍 取消移民「遣送盧安達」

編譯中心／綜合6日電
英國工黨新首相施凱爾6日表示，無意延續前保守黨政府的計畫，不會把非法移民送往盧安達。圖為施凱爾5日發表就職演說。(路透)
英國工黨新首相施凱爾6日表示，無意延續前保守黨政府的計畫，不會把非法移民送往盧安達。圖為施凱爾5日發表就職演說。(路透)

英國新任工黨首相施凱爾6日表示，他「不打算」繼續推動前任保守黨政府將非法移民遣送至非洲國家盧安達的計畫。

中央廣播電台引述法新社報導，施凱爾在上任後的首場記者會上表示：「盧安達計畫在開始之前就已經死亡、被埋葬了...我不打算延續這些毫無遏制力的花招。」

英國前首相蘇納克(Rishi Sunak)曾賭上自己的政治聲譽，不顧人權組織的反對和司法判決，執意推行這項備受爭議的驅逐計畫。

不過，工黨揚言取消這項計畫。英國和盧安達於2022年4月達成有關遣送移民的「夥伴關係」，將任何歷經「危險或非法旅程」，包括從歐洲乘坐小船或藏在卡車中抵達英國的非法移民送往盧安達。

英國自2020年脫歐後，非法移民已日益成為政治核心議題。脫歐派當時在公投勝出，主要正是訴求重新掌握對國界的控制權。

施凱爾先前曾說，蘇納克的政策既缺乏威懾力，花費也很高昂。他則承諾，將從「上游」解決問題，打擊在幕後安排偷渡的人蛇集團。他說，這項政策的核心將是一個全新的邊境安全司令部(Border Security Command)，由移民和執法專家以及對內情報機關「軍情五處」(MI5)組成。

英國內政部上個月估計，今年到目前為止，已有1萬2313人穿越英吉利海峽偷渡到英國，比去年同期增加了18%。2023年全年共有2萬9437人抵達英國，與2022年創紀錄的4萬5774人相比，減少了36%。

非法移民 施凱爾 脫歐

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