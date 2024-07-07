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法國會大選次輪投票 極右派難成絕對多數

編譯中心／綜合6日電
法國國民議會改選第二輪投票7日登場，選前民調顯示，雷朋（左）領導的極右派「國民聯盟」可能躍為第一大黨，但不至於取得絕對多數席次。（美聯社）
法國國民議會改選第二輪投票7日登場，選前民調顯示，雷朋（左）領導的極右派「國民聯盟」可能躍為第一大黨，但不至於取得絕對多數席次。（美聯社）

法國國民議會改選第二輪投票7日登場，各政黨呼籲支持者踴躍投票力挽狂瀾。選前民調顯示，極右派的「國民聯盟」可能躍為第一大黨，但不至於取得絕對多數席次。法國政府擔心當日會爆發極右或極左的暴力示威，出動約3萬警力維持全國的治安，六分之一將部署在巴黎及其市郊地區。

國民聯盟位於政治光譜極右翼，疑歐、反移民的立場鮮明，卻在第一輪投票中贏得三分之一的選票，為二次世界大戰以來第一個極右派法國政府上台執政鋪路。但在中間派和左派主流政黨候選人發動戰術性退選，以集中選票、防堵極右派後，多項民調預測，國民聯盟可能贏得的席次已降低，難以取得絕對多數。

OpinionWay民調顯示，國民聯盟很可能贏得205至230席，大幅領先左派「新人民陣線」（NFP）的145至175席，以及總統馬克宏所屬中間派聯盟的130至162席。

Ipsos的民調估計國民聯盟取得175至205席，IFOP民調估計170至210席。籌組多數政府，必須在577席的國民議會中取得289席。

領導國民聯盟的雷朋則表示「大有機會」贏得絕對多數，並呼籲支持者以選票證明民調是錯的。

另據CNN報導，如果國民聯盟上台，不只會阻擋馬克宏總統曾提出的「不排除派兵到烏克蘭」，烏國在俄羅斯境內使用法援長程飛彈的許可也將遭到撤回。

民調 投票 馬克宏

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