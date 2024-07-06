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英國首位女財相 李維茲方針深受拜登影響 稱拚經濟成長史上第一

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英國首位女財相 李維茲方針深受拜登影響 稱拚經濟成長史上第一

中央社／倫敦6日專電
新任財政大臣李維茲（Rachel Reeves）是英國歷來首位女性財相。 （美聯社）
新任財政大臣李維茲（Rachel Reeves）是英國歷來首位女性財相。 （美聯社）

英國工黨在4日落幕的國會大選勝出、取得執政權，新任財政大臣李維茲（Rachel Reeves）是英國歷來首位女性財相。她發豪願，在促進經濟成長方面，她也要成為英國史上第一。

新首相施凱爾（Keir Starmer）5日在唐寧街官邸前發表就職演說後，隨即按慣例馬不停蹄任命內閣官員。工黨在野時期的「影子內閣」成員多數獲「扶正」，成為正式的部會官員。

李維茲5日對財政部人員發表演說，提到她期望在她領導之下的財政部，將是英國史上最有利經濟成長的財政機關。

她說，能成為英國史上第一位女性財相是莫大榮幸。她想告訴每一位見證這一刻的年輕女性和女孩，她們的野心、期望和夢想不該受無形的天花板限制。

同時，李維茲認為自己對那些付出努力卻常遭阻撓破壞、承受不平等待遇，以及生活現實和利益常被政府經濟決策排擠的女性，負有更深重的責任。

她再次強調「恢復經濟成長」是新政府的核心任務，而財政部將扮演領導角色。

她說，新政府不會僅追求表面的成長，而是要國家每一個地方都過得更好。她也會以平凡勞工階級出身的孩童是否能過上更富足的生活、擁有更開闊的眼界並實現個人潛能，作為判定自己是否成功領導財政部的標準。

45歲的李維茲2010年首度當選國會議員，2017至2020年曾任下議院商業、能源暨產業戰略委員會主席，並於2021年獲施凱爾任命為影子財相。

她的財政經濟方針深受美國總統拜登（Joe Biden）政府影響，例如她提出的結合國家安全與經濟發展思維的「安全經濟」（securonomics）即脫胎自「拜登經濟」（Bidenomics）。

從政前，李維茲曾於英國中央銀行「英格蘭銀行」（Bank of England）及金融和保險公司任職。孩童時期，她曾是西洋棋冠軍。

值得一提的是，新內閣的女性成員人數創英國歷史紀錄，多達11位，占比近45%。施凱爾今天將召集上任後首場內閣會議。

此外，此次國會大選（下議院改選）也迎來史上人數最多的女性議員。經直選產生的下議院總計有650席。根據英國國會的資料，在已開票完成的649席之中，263人為女性，占比約41%。

在2019年舉行的上一次大選，女性國會議員在下議院的人數為220，占比約34%，當時同樣創歷史新高。

2024年國會大選也迎來英國自1979年以來人數最多的新科議員，目前總計334人，占比超過50%。在2019年，新科議員在下議院的占比僅約2成。

財政部 施凱爾 拜登

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