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和哈瑪斯仍有分歧 以國官員將赴卡達展開新停火談判

中央社／耶路撒冷5日綜合外電報導
以色列表示，在如何達成加薩停火與釋放人質方面，與「哈瑪斯」之間仍存有「分歧」。 （路透）
以色列表示，在如何達成加薩停火與釋放人質方面，與「哈瑪斯」之間仍存有「分歧」。 （路透）

以色列5日表示，在如何達成加薩停火與釋放人質方面，以色列與「哈瑪斯」（Hamas）之間仍存有「分歧」，以色列下週將派出代表團與卡達調停者舉行新會談。

以色列情報機構摩薩德（Mossad）局長巴尼亞（David Barnea）率領的代表團5日在杜哈與調停者舉行首輪會談之後，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的發言人發表上述聲明。

法新社報導，內唐亞胡的發言人在聲明中說：「雙方同意，以色列談判人員下週將前往杜哈繼續會談。兩造之間仍存有分歧。」

自去年11月以哈停火一週，哈瑪斯釋放80名以色列人質、以換取240名遭關押在以色列監獄的巴勒斯坦人以來，加薩以哈戰爭一直沒有停火，持續打了9個月。

美國一直與卡達和埃及合作，試圖居中斡旋敲定協議，並提到內唐亞胡決定派遣代表團到卡達的重要性。

一名高階官員說，美國認為以色列與哈瑪斯「有相當大的機會」可達成協議。

法新社根據以色列數據所做的統計顯示，哈瑪斯去年10月7日對以色列南部發動空前攻擊，造成1195人死亡，其中大多數是平民。這場襲擊引發了加薩戰爭，各界擔憂衝突將擴及黎巴嫩。

哈瑪斯同時劫持了人質，目前仍有116人困在加薩，其中42人已經身亡。

根據哈瑪斯治下的加薩衛生部統計，以色列發動軍事攻擊回應哈瑪斯攻擊，目前在加薩造成至少3萬8011人喪命，其中多半也是平民。

以色列 哈瑪斯 加薩

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