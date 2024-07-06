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日本自民黨總裁選舉 9月20日投開票成可能方案

中央社／東京6日綜合外電報導
日本首相岸田文雄。（歐新社）
日本首相岸田文雄。（歐新社）

攸關日本首相大位的自民黨總裁選舉預定9月登場，根據數名相關人士透露，黨內已出現將投開票日訂在9月20日的方案，接下來將由自民黨總裁選舉管理委員會討論後決定。

日本首相岸田文雄2021年9月底當選自民黨第27任總裁（黨主席），3年任期到今年9月屆滿，自民黨在此之前將舉行總裁選舉。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，在這種情況下，其總裁通常都會在國會的首相指名選舉中獲指名為首相，連任總裁可說意謂著連任首相。

根據日本時事通信社6月13日公布最新民調，岸田內閣支持率已跌至16.4%，再寫自民黨從2012年重返執政以來新低紀錄。儘管如此，岸田日前仍在記者會上透露有意爭取連任總裁。

日本每日新聞報導，根據自民黨總裁選舉章程，議員投票須在總裁任期屆滿前10天內舉行。由於岸田任期到9月30日屆滿，所以9月20日到29日都是可能的投開票日。

總裁選舉中跟國會議員票同票數的黨員投票，將由郵寄方式投票，並在議員票投開票日當天進行開票。

一旦自民黨產生岸田以外的新總裁，接著將在臨時國會上舉行決定新任首相的「首相指名選舉」並進行組閣等；如果是岸田成功連任，也可能會進行內閣改組及黨內一級主管人事異動。

相關人士表示，考量到上述這些政治活動及秋天要舉行的臨時國會等，目前黨內傾向盡早舉行總裁選舉較為理想。

另外，由於美國當地時間9月24日起預計舉行聯合國大會總辯論，如依往例，日本都由現任首相發表演說。

假設自民黨總裁選舉投開票日訂在9月底，而岸田為爭取連任參選的話，選舉期程將跟出席聯大會議衝突。因此，岸田身旁人士似乎會以出席聯合國大會前的9月20日，作為總裁選舉主要時程進行檢討。

總裁選舉至遲要在投票日的12天前進行公告，因此，如果考量選舉期間最短的情況，最晚會在9月8日公告。

選舉日程將在總裁任期屆滿的一個月前，由總裁選舉管理委員會獲總務會同意後決定。因此，研判8月下旬後將確定正式選舉期程。

目前岸田與自民黨幹事長茂木敏充都透露參選意願，數位大臣河野太郎也向所屬黨內派閥麻生派會長、副總裁麻生太郎表達參選意願。

日本 投票 聯合國

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