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美軍撤出西非國家尼日 華府積極尋覓替補國家 候選名單曝光

編譯江昱蓁／即時報導
美軍駐紮在阿加德茲無人機基地駐紮的部隊將於8月撤出。圖為阿加德茲空軍基地營區。（美聯社）
美軍駐紮在阿加德茲無人機基地駐紮的部隊將於8月撤出。圖為阿加德茲空軍基地營區。（美聯社）

美空軍證實，將於7日自西非國家尼日的尼阿美空軍機場撤出所有部隊與裝備；至於阿加德茲無人機基地駐紮的近500名美軍將於8月撤出，較原先預定9月15日提前。為維繫撤出尼日後美軍在西非的反恐與情偵監能量，接下來美軍合作對現可能是多哥、象牙海岸或迦納。

負責撤軍行動的空軍艾克曼少將指出，包括空軍特戰部隊在內的10到20名美軍，已轉駐至其他西非國家，不過大部分的部隊還是移師歐洲。7日將撤出尼阿美空軍基地的最後100名官兵與1架C-17運輸機，並舉行紀念儀式。

根據美軍與尼日的協議，3分之2的美軍部隊與裝備須在7月26日前撤出，時間緊迫讓五角大廈快馬加鞭，這也是非洲司令部會提前將1,000名美軍全數撤出的原因。

儘管雙方買賣不成，但美軍情義仍在，艾克曼證實美方只把有價值的裝備帶走，剩下的並未銷毀，包括自阿加德茲撤出18臺發電機，每臺價值超過100萬美元。

他強調，與美軍撤出阿富汗不同，此次盡可能讓一切保留良好狀態，如果留下一片廢墟，會讓尼日覺得美國心懷惡意，未來就不會有合作的可能。考量尼日毗鄰威脅最集中的地區，美國與尼日在安全上唇齒相依，對美國來說，尼日是很有價值的國家。

美軍喪失打擊恐怖組織的無人機基地

2023年7月，尼日發生政變並對駐紮該國的美軍下達逐客令，已對美軍產生廣泛的影響。美軍被迫放棄在阿加德茲斥資1億美元興建的無人機基地「201基地」，自2018年以來，該基地就負責南沙赫爾沙漠地區的反恐任務，打擊蓋達與伊斯蘭團體的附屬組織。

面對沙赫爾地區極端主義組織日益猖獗，安全情勢岌岌可危，撤出尼日損害美國對非洲國家的情偵監能力，不利非洲的反恐作戰。特別是「支援伊斯蘭和穆斯林組織」（JNIM）。活躍於馬利、布吉納法索及尼日，更積極向貝南、多哥擴張。美官員指出，JNIM擴張的據點主要負責休養、整補、籌措資金及獲得武器，但近日也不時發動攻擊。

俄國緊接美軍之後進駐

更讓人憂心的是，美國前腳才走，就傳出俄國軍事人員進入尼日，牽動地緣政治格局。對此，艾克曼證實目前尼阿美附近的俄國士兵不到100人，一旦完成訓練尼日軍隊的任務，就會撤離該國。

象牙海岸與迦納有望成為美軍合作夥伴

艾克曼坦言，由於尼日鄰近威脅據點，撤出該國意味著要另尋途徑，讓事情變得更為棘手。不過，其他西非沿岸的國家對沙赫爾日益嚴峻的威脅感到憂心，目前已有多個西非國家想要與美國展開軍事合作。不過，美軍不打算派駐大規模戰鬥部隊，而是執行特種作戰、人員救援、情報與監控的小股部隊其他。

艾克曼指出。多哥對美軍的態度友善，但雙方仍未就美軍進駐的程度達成共識，故一切都仍未定案；另有官員點名象牙海岸與迦納可能成為美軍合作對象。

俄國 阿富汗 五角大廈

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