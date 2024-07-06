若法國極右上台 實質領袖雷朋誓言阻派兵入烏、撤飛彈打擊俄境內許可

法國極右政黨國民聯盟前黨魁與實質領袖瑪琳雷朋。（美聯社）

法國國民議會改選第二輪投票將於7日登場，CNN報導，如果極右派的國民聯盟（RN）上台，不只要阻擋馬克宏 總統曾提出的「不排除派兵到烏克蘭 」，烏國在俄羅斯 境內使用法援長程飛彈的許可也將遭到撤回。

外界視為RN實質領袖的前黨魁瑪琳雷朋（Marine Le Pen）4日接受CNN主播艾曼普針對廣泛議題進行採訪時誓言，該黨的總理將阻止烏克蘭使用法國供應的長程武器打擊俄羅斯境內，並阻撓馬克宏總統可能派遣法軍到烏克蘭領土的建議。

雷朋向艾曼普表示，「如果馬克宏想要派兵前往烏克蘭，而總理反對，那就沒有官兵派往烏克蘭」。她說，「總理有最終決定權」。

根據報導，雷朋指出，除了兵力部署之外，自己對烏克蘭的唯一「紅線」，就是阻止法國成為俄烏衝突中的「共同交戰方」，即經由使用法製長程飛彈對付俄羅斯領土的目標；多數西方國家領導人目前並不認為這類援助構成跟烏克蘭一起共同交戰。

根據第二輪投票前的最後一波民調，在國民議會的577席中，RN與友黨有望贏得最多席位。儘管可能無法達到過半的絕對多數，馬克宏仍有可能會提供RN挑選下任總理的機會。

雷朋的年輕學徒兼現任黨魁巴德拉曾表示，只有RN以夠大優勢勝出的情況下，他才會接受總理職位，但副黨魁之一的切努（Sébastien Chenu）日前受訪時說，「如果的確能夠（在議會）找到支持，我們將承擔對法國人民的責任」。

CNN指出，若是出現RN黨籍的總理，將跟中間派的馬克宏建立緊張的「共治」（Cohabitation）政府，在支援烏克蘭抗俄戰爭等核心政策會特別明顯。