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10大最想移民國 加拿大奪冠、美國被排除 亞洲僅這國

編譯中心／綜合5日電
據Google搜尋結果來看，最想移民過去的10大國家由加拿大奪冠；圖為遊客在加拿大溫哥華蓋斯鎮。（新華社）
據Google搜尋結果來看，最想移民過去的10大國家由加拿大奪冠；圖為遊客在加拿大溫哥華蓋斯鎮。（新華社）

不少人想要移民到美國，美國的移民數量也不斷飆升，但最近一家專門提供國際搬家服務的英國公司1st Move International發布了「2024移居指數」，據Google搜尋結果來看，加拿大在整體搜尋量與各國網友搜尋量方面名列榜首。

據《紐約郵報》報導，該調查發現，加拿大的搜尋量超過152萬次，顯示加拿大是人們尋求移居的首選國家。而澳大利亞則位居第二，搜尋量超過136萬次。考慮到澳洲的溫暖氣候、友善的人民以及卓越的教育和公共醫療保健系統，移民到澳大利亞似乎成為人們羨慕的目標。

紐西蘭則排在第三位，其搜尋量超過115萬次。而第四至第十名的順序依次是：西班牙、英國、葡萄牙、日本、德國、法國和瑞士。

雖然美國並未進入榜單，但其他高生活水準的國家也同樣被排除，例如北歐國家瑞典、挪威、丹麥和芬蘭等，可能是因為這些國家冬季漫長而嚴寒。

加拿大擁有優越的生活品質，其自然風景令人讚嘆，同時還有豐富的醫療保健和教育資源。然而，生活成本相對較高，尤其是大城市。米尼恩（Alex Minion）於2023年從英國曼徹斯搬至加拿大溫哥華居住，他告訴《每日郵報》說，他計劃將居留簽證再延長兩年，因為搬到溫哥華後更重視戶外活動，這裡的陽光比英國夏季還要充足。

根據該公司在英國提供服務的國際搬家客戶量，英國人最多的移居目的地是美國，其次是澳大利亞，第三名則是阿拉伯聯合大公國。雖然許多人都希望移民到美國，美國的移民數量仍持續增加。而在前十名中，日本則是唯一代表亞洲的國家。

根據《每日郵報》4日的報導，英國的搬家服務公司1st Move International根據Google搜尋量統計數據，使用關鍵字規劃工具進行評估排名。在使用相同關鍵字搭配不同國家和地區名稱進行搜尋的情況下，加拿大被譽為最受歡迎且最吸引人的國家，搜尋量超過152萬次。排名第二的是澳大利亞，其搜尋量超過136萬次。

分析不同國家的搜尋結果，加拿大在74個國家中的搜尋量居冠，其次是印度（17萬次）、奈及利亞（3.9萬次）和南非（3萬次）。第二名同樣是澳大利亞，在20個國家中搜尋量居首，而前三名則是英國、紐西蘭和愛爾蘭，這三個國家對澳大利亞的移居搜尋量約佔全球的三分之一。第三名是西班牙，在17個國家的搜尋量中名列前茅，而瑞典（2萬次）、荷蘭（1.98萬次）和德國（1.89萬次）排名前三位。

加拿大 移民 瑞典

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