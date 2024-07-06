塞納河若難達標 奧運泳賽移到巴黎郊區運動中心

法國巴黎為清理塞納河付出相當大的努力，好讓民眾可以像1900年巴黎奧運 期間一樣，重溫在塞納河游泳的場景。

據路透報導，2024年法國巴黎奧運的主辦方5日表示，萬一塞納河(River Seine)的水質仍然不適合游泳，屆時奧運的馬拉松 游泳賽事有可能改在巴黎郊區舉辦。

巴黎奧運發言人告訴路透：「世界鐵人三項聯盟(International Triathlon Federation)的規則允許比賽在萬不得已的情況下，改成鐵人兩項。相反地，為了確保馬拉松游泳賽能順利舉行，一旦所有延遲比賽的選項都耗盡了，我們決定在馬恩河畔韋爾水上運動中心(Vaires-sur-Marne)設置一個備用場地。」

「該場地已經用來舉行划船和獨木舟賽，具備在需要時舉辦這些比賽的所有必要條件。」

4日的檢測 數據顯示，塞納河的水質已有所改善，此刻距離奧運開幕還有3周時間。

巴黎市和地區當局公布的資料顯示，6月24日至7月2日共9天內，有6天塞納河的腸球菌(Enterococci)和大腸桿菌(E. coli)含量低於法定標準。

奧運的鐵人三項游泳賽和馬拉松游泳賽預計將於7月26日至8月11日在塞納河畔舉行。

巴黎市長伊達戈(Anne Hidalgo)上個月推遲了在塞納河游泳的計畫。她曾矢言要在奧運開幕前整治這條一度臭名昭彰的河流。

她當時表示，可能會在法國國會大選(第二輪將在7日登場)，和每年7月14日的巴士底日(Bastille Day, 即國慶日)慶祝活動後，實現下水游泳的諾言。