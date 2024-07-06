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日本家戶平均收入36年最低 近6成自認生活困難

記者雷光涵／綜合報導
厚生勞動省去年進行的國民生活基礎調查顯示，回答生活困難的家庭比前年增加8個百分點。(美聯社)
厚生勞動省去年進行的國民生活基礎調查顯示，回答生活困難的家庭比前年增加8個百分點。(美聯社)

日本NHK報導，厚生勞動省去年進行的國民生活基礎調查顯示，回答生活困難的家庭比前年增加8個百分點，達59.6%。厚勞省表示，生活困難度增加可能受物價上漲等影響。

厚生勞動省每年都進行國民生活基礎調查，去年約4700個家庭回答關於所得情況等問題。關於生活狀況，回答「非常困難」的家庭占26.5%，「有些困難」的家庭占33.1%。整體來說，覺得「困難」的家庭，比前一年增加了8.3個百分點。

其中，有18歲以下兒童的家庭中表示生活困難的家庭，比前一年增加了10.3個百分點，達65.0%。在高齡者家庭中，回答「困難」的家庭增加10.7個百分點，達到59.0%，創1986年有統計以來的最高紀錄。

另一方面，全體家庭覺得生活狀況「普通」占35.8%，「稍有餘裕」占3.9%，「非常寬裕」的占0.7%。

此外，前年每戶家庭的平均收入，因高齡家庭和獨居戶增加等原因，減少3.9%，降至524.2萬日圓，創下1987年以來最低。

厚生勞動省表示，物價上漲和燃料費高漲等因素，可能使生活的困難度增加，將繼續關注未來的情況。

另一方面，今年上半年全日本倒閉等企業等超過4800家，是2014年以來同期最多。根據帝國數據銀行的調查，今年1月到6月，負債超過1000萬日元並進行破產法律重整的企業有4887家。與去年同期相比增加22%，是自2014年以來上半年最多的一次。

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