北約峰會下周在美登場 聚焦3大主題也關切「責任分擔」

北約高峰會將於華盛頓特區登場，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg發表談話。（歐新社）

美國將於9至11日在華府主辦北約 （NATO）峰會，白宮資深官員5日在背景簡報會預告，會議重點將包含支持烏克蘭 ，以及北約在印太區域的夥伴關係，預計將對中國大陸傳遞強烈訊息；身為東道主的美國總統拜登將在11日下午舉行記者會。

今年恰逢北約成立75周年，在烏克蘭戰爭爆發以來，北約增加芬蘭和瑞典兩名新盟國，白宮資深官員表示，北約是最強大的防禦聯盟，對大西洋安全不可或缺。

資深官員表示，此次北約峰會除會員國參與，美國也邀請歐盟、日本、南韓、澳洲和紐西蘭代表與會；北約將就支持烏克蘭做出新宣布，若俄羅斯 總統普亭（Vladimir Putin）以為他可以比北約國家對烏克蘭的支持撐更久，那麼普亭是錯得離譜。

適逢匈牙利總理奧班（Viktor Orban）正在莫斯科訪問，這名資深官員表示，奧班此舉無助推動和平，也無助促進烏克蘭的主權、獨立與領土完整，此事引發美國關切。

資深官員表示，研擬中的北約公報將包含針對中國大陸相當強硬的立場，為支持俄羅斯國防工業，有9成的半導體製品來自中國大陸，中方對莫斯科的軍工支持是此次北約關注的話題之一。

此外，這次北約峰會邀請亞洲夥伴參與，資深官員表示，會議將聚焦韌性、打擊假訊息、網路，以及針對新興科技的合作。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）5日說明峰會3大主題，包括軍援烏克蘭套案、提高盟國防衛能力和連結日韓紐澳4國。對匈牙利總理5日訪莫斯科，他強調北約對俄立場一致。

史托騰柏格表示，希望北約32個盟國領導人能通過對烏軍援的一套方案，包括短期的立即支援空防系統，以及中長期的協助軍事訓練、每年至少捐助400億歐元（約434億美元），並促進盟國分別與烏克蘭達成雙邊軍援協定。

第2主題是增強盟國的防衛投入，史托騰柏格表示，今年歐洲盟國和加拿大的國防支出成長18％，並已有23個盟國達到北約2014年通過的國防支出占國內生產毛額（GDP）至少2％承諾，「這是歷史性的成就」。

第3主題是全球夥伴關係。今年北約第3度邀請日本、韓國、澳大利亞和紐西蘭領導人參加峰會，史托騰柏格說，峰會將與亞太四國建立在援烏、資訊安全和新興科技上合作的旗艦計畫。

史托騰柏格指出兩個美國關切的重點。首要關鍵是「責任分擔」，美國長期抱怨北約盟國對軍事投入不足，史托騰柏格強調如今已有破紀錄的23個盟國達到國防預算承諾；其次，強化與亞太連結，包括共同因應中國問題。

此外，尹錫悅將參加北約峰會，對北韓和俄羅斯合作發出強烈信號。這不僅是尹錫悅首次連續三年出席北約峰會，也是南韓總統首次受邀參加。尹錫悅此次到訪將加強南韓與北約的關係，並對俄羅斯和北韓的合作發出警告，與北約成員商討應對方案。